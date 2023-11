F1, GP de Las Vegas: SIGA A CORRIDA AQUI | AutoSport

Volta 33: O líder tem já 1 segundo de vantagem para o segundo classificado.

Volta 32: Ultrapassagem de Sergio Pérez. O piloto mexicano é o novo líder da classificação.

Volta 31: Ataque de Pérez à liderança de Leclerc. Mas Oscar Piastri não está longe desta dupla, a 1.2s de diferença.

Volta 29: Penalização de 5 segundos para George Russell, enquanto Piastri ultrapassou Gasly pelo terceiro lugar.

LAP 29/50



The Safety Car comes in and we are racing again!



Charles Leclerc keeps ahold of the race lead #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/1W7kh0tRrj — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Volta 28: Final de Safety car:

Charles Leclerc Sergio Pérez Pierre Gasly Oscar Piastri Max Verstappen Esteban Ocon Lance Stroll Alexander Albon George Russell Carlos Sainz

Volta 28: Charles Leclerc lidera, mas não parou pela segunda vez, tem agora Sergio Pérez com pneus novos logo atrás. Pierre Gasly é terceiro e Oscar Piastri, que ainda tem de parar para mudar de composto, segue na quarta posição. Max Verstappen é quinto classificado, depois de ter parado na box.

Volta 26: Safety car para limpeza dos detritos da pista do toque entre Verstappen e Russell.

Pérez, Stroll, Verstappen, Russell, Sainz e Alonso pararam para troca de pneus.

Volta 25: Russell ultrapassou Sainz e quando defendia a posição do ataque de Max Verstappen, os dois monolugares bateram um no outro.

Volta 23: Depois de ultrapassado por George Russell, Alonso viu Verstappen a ser bem sucedido na sua manobra na travagem para a curva 1, com o neerlandês a perder pouco tempo atrás do piloto espanhol na sua luta pela vitória.

Volta 22: Pitstop de Charles Leclerc. Má paragem, com alguma perda de tempo do então líder, que regressa à pista em terceiro, com Carlos Sainz em quarto.

Mais atrás, no quinto posto, Fernando Alonso é pressionado por George Russell, estando logo atrás Max Verstappen.

Volta 21: Charles Leclerc continua em pista, ainda não tendo parado para a sua primeira troca de pneus (ainda de médios). Tem agora 13.6s de vantagem para o segundo classificado, que é agora Sergio Pérez. Lance Stroll é terceiro, também sem ter parado.

Volta 20: Zak Brown confirmou à Sly que Lando Norris ainda está no centro médico a ser examinado depois do acidente que sofreu.

Volta 17: Lewis Hamilton tocou no McLaren de Oscar Piastri e furou. O piloto australiano também parou na volta anterior, enquanto o britânico da Mercedes vem a perder muitas posições.

LAP 17/50



Lewis Hamilton and Oscar Piastri make contact!



The Mercedes driver picks up a puncture and Piastri damage to his car #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/SDDg5T5tfi — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Volta 16: Leclerc ultrapassa Verstappen, que foi chamado à box. O piloto monegasco mantém-se em pista e é líder isolado. Verstappen cumpriu a penalização na sua paragem.

LAP 16/50



CHARLES LECLERC LEADS IN LAS VEGAS! 🤩



He re-takes the lead from Max Verstappen #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/KLgcwwqlpt — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Volta 16: George Russell para na box, reentrando em pista na 13º posição.

Luta pela liderança da corrida.

Volta 15: Charles Leclerc está ao ataque, entrando no DRS de Max Verstappen.

Volta 14: Os dois Williams continuam no top 10, enquanto os dois Alpine também têm tido um bom desempenho. Ainda assim, Logan Sargeant está a perder posições.

Volta 13: Engenheiro pediu a Carlos Sainz para arrefecer o carro, avisando-o que há o perigo de ter de abandonar a corrida.

Volta 12: Foi a vez de Lewis Hamilton deixar Magnussen para trás, subindo ao nono posto.

Volta 10: À entrada para nova volta, Oscar Piastri tenta ultrapassar Magnussen pelo oitavo posto, mas o piloto dinamarquês respondeu bem depois de ter perdido o lugar momentaneamente. O australiano conseguiu mesmo subir uma posição no final da volta.

Volta 9: Pela segunda vez consecutiva, Verstappen completa a volta mais rápida da corrida até agora.

Esteban Ocon tenta ultrapassar Kevin Magnussen, que consegue com sucesso a manobra na curva 14.

Volta 8: Max Verstappen tem já 1.9s de vantagem para Leclerc, mas é penalizado em 5 segundos pelo incidente com o monegasco.

Volta 6: Sai o Safety Car. Reinício com Verstappen a ganhar vantagem para Leclerc.

Volta 5: Pararam Stroll, Pérez, Sainz, Alonso e Bottas.

Lando with one of the biggest crashes of the year in Las Vegas 😳 pic.twitter.com/WhqaYu0cc0 — ESPN F1 (@ESPNF1) November 19, 2023

Volta 5: Ferrari avisa Charles Leclerc que o episódio com Max Verstappen está nos comissários desportivos. Max Verstappen é avisado para não trocar a posição.

Volta 4: Acidente violento de Lando Norris na curva 12. Safety Car com algumas paragens nas boxes.

O piloto da McLaren saiu do carro e avisou a equipa que está OK.

LAP 4/50



⚠️ SAFETY CAR ⚠️



Norris is out of the race and in the barriers, he jumps on the radio to say "I'm okay" #LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/hYjo1rkUAR — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Volta 3: Termina o VSC

Max Verstappen Charles Leclerc George Russell Pierre Gasly Alexander Albon Logan Sargeant Kevin Magnussen Esteban Ocon Lance Stroll Nico Hülkenberg

Volta 2: Virtual Safety Car

Volta 1: Max Verstappen passa para a liderança na curva 1, mas o piloto da Red Bull e Charles Leclerc ainda foram para lá da pista, entrando na escapatório da primeira curva, tentando aproveitar George Russell.

Mais atrás, muita confusão, ficando com o carro danificado Fernando Alonso e Sergio Pérez. Ainda envolvido Carlos Sainz.

Alonso escolheu a trajetória interna na curva 1, falha o ponto de travagem, como aconteceu com alguns pilotos pela falta de temperatura nos pneus, e entra em pião, ficando parado de frente para Valtteri Bottas. No mesmo incidente, Sergio Pérez bateu na traseira do Alfa Romeo de Bottas.

THERE IS CONTACT AT TURN 1!



Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lewis Hamilton and Valtteri Bottas are all impacted and drop to the back of the grid 😬#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/TU8BuH8eZy — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Volta 1: Arranque do Grande Prémio de Las Vegas

IT'S LIGHTS OUT IN LAS VEGAS!!!!



⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



MAX VERSTAPPEN TAKES THE LEAD FROM LECLERC#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/Qdf51IRCZs — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

Início da volta de formação

Escolha de pneus no arranque: A maioria está com pneus médios, mas Lewis Hamilton, Zhou Guanyu e Oscar Piastri optaram por pneus duros, enquanto Lance Stroll e Yuki Tsunoda, os dois pilotos da última fila da grelha de partida, começam com pneus macios.

ℹ️ Starting grid tyres for the #LasVegasGP



🟡 Mediums for the majority

⚪️ Hamilton, Zhou, Piastri on hard

🔴 Stroll and Tsunoda at the rear on softs#Fit4F1 #F1 pic.twitter.com/Xz4XPVNDUx — Pirelli Motorsport (@pirellisport) November 19, 2023

The stars have come out to play in Las Vegas! ⭐️#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/2dNfeHkfpd — Formula 1 (@F1) November 19, 2023

I heard Hamilton's car broke down before the parade lap. Oil spilled all over the grid – particularly the left side. Heard Verstappen was not happy when he saw what happened. Gasly probably too. Cleaning efforts going on right now. #AMuS #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/VfhjqbojbL — Tobi Grüner 🏁 (@tgruener) November 19, 2023

Temperaturas:

Temperatura da pista: 20ºC

Temperatura do ar: 19ºC

Humidade: 42%

Probabilidade de chuva para esta corrida:

Pneus e estratégia:

Dados da Pista:

1º GP 2023

Voltas 50

Circuito 6.201 km

Corrida 310.05 km

Recorde ainda por determinar