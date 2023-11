F1, GP de Las Vegas: Saltou a tampa à Ferrari, que ficou perto da vitória | AutoSport

A Ferrari tem motivos para aproveitar a noite de Las Vegas e festejar o segundo lugar. Mas, ao mesmo tempo, pode também beber para esquecer, pois neste fim de semana, não teve a sorte do seu lado. A vitória esteve ao alcance e a Scuderia apresentou um carro capaz de se bater com os Red Bull. Mas se do lado dos campeões houve uma pitada de sorte, do lado da Ferrari, o azar levou a melhor.

O fim de semana começou da pior forma com um chassis para o lixo no caso da tampa solta (é escusado falar mais do assunto) e a consequente penalização de dez lugares para Carlos Sainz por troca de componentes. Charles Leclerc fez a pole, Sainz ficou em segundo, mas caiu para 12º, o que deixou Leclerc sozinho para enfrentar Max Verstappen e Sergio Pérez. Com dois carros na frente, a Ferrari teria mais argumentos estratégicos para levar a melhor.

O segundo momento de azar foi o arranque. Não foi muito bom por parte de Leclerc, que se viu apertado por Verstappen. Perdeu o primeiro lugar aí e Verstappen com pista limpa à frente pôde gerir o andamento. A penalização terá sido demasiado branda, olhando à vantagem que o piloto da Red Bull conseguiu. O terceiro momento de azar foi o segundo safety car, que entrou cinco voltas depois de Leclerc ter trocado de pneus. A Ferrari ficou entra espada e a parede. Manter o carro na frente, afinal os pneus tinham apenas cinco voltas, ou trazer Leclerc para as boxes para um conjunto de pneus novos. O timing não foi o mais fácil e a equipa apostou na posição. A aposta acabaria por não resultar, mas seria sempre uma incógnita, numa pista em que há poucos dados. Do lado de Sainz o azar não terminou no caso da tampa e no arranque o pião acabou por complicar ainda mais a recuperação.

Se a tampa não se tem soltado, os organizadores do GP de Las Vegas teriam tido um fim de semana excelente e a Ferrari talvez tivesse mais argumentos para tentar o triunfo. Mas a Scuderia fez uma boa prova e o carro gostou das temperaturas mais baixas e das longas retas de Las Vegas, com uma boa gestão de pneus e boa velocidade de ponta. O azar de Leclerc há de acabar e a pole há de voltar a transformar-se numa vitória e em Las Vegas isso esteve perto de acontecer.