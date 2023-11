F1, GP de Las Vegas: Red Bull forte, Ferrari perto e Aston Martin melhor que McLaren | AutoSport

Os dados recolhidos do Treino Livre dois mostram uma Ferrari muito forte e com possibilidade de se destacar especialmente em qualificação. Em corrida, a Red Bull leva alguma vantagem.

Não é a primeira vez que vemos a Ferrari destacar-se em ritmo de qualificação e com Charles Leclerc a dar-se bem com os ares de Las Vegas, poderemos ver uma luta Charles Leclerc vs Max Verstappen pela pole. É que a Red Bull pareceu também forte com os pneus macios em ritmo de qualificação, mas em corrida, a vantagem passa para os campeões.

No que diz respeito às lutas no meio da tabela, a Aston Martin encontrou uma solução em Interlagos e em Las Vegas parece manter o nível, enquanto a McLaren esteve muito discreta, com problemas técnicos a complicarem a sessão dos pilotos, especialmente de Lando Norris. A Aston parece ter vantagem a todos os níveis sobre a McLaren e a luta pelo quarto lugar vai aquecer.

Já a Mercedes parece encaminhada para ficar atrás da Red Bull e Ferrari, mas com vantagem perante a Aston Martin. Quem está com dificuldades é a Alpine, que não convenceu nem em ritmo de qualificação, nem em ritmo de corrida.