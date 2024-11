F1, GP de Las Vegas: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)?

A cidade do Pecado transformou-se na cidade da celebração na F1. Na antepenúltima corrida de 2024, Max Verstappen carimbou o seu quarto título consecutivo, cravando nos livros de história mais um feito tremendo, numa época que começou bem, mas acabou com lutas muito renhidas. No final, a qualidade de Max Verstappen destacou-se novamente. George Russell também poderá ir para o Casino festejar, com um triunfo inquestionável, numa corrida em que a Mercedes dominou, de tal forma que Lewis Hamilton recuperou do 10.º até ao 2.º posto, com a Mercedes a conquistar uma dobradinha. Em terceiro lugar, Carlos Sainz, numa corrida forte da Ferrari, mas não forte o suficiente para tentar a vitória.

Chega a hora de votar no piloto que mais se destacou na corrida de Las Vegas. Quem foi o Melhor Piloto do Dia? O leitor tem a palavra: