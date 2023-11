F1, GP de Las Vegas: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados | AutoSport

Max Verstappen trabalhou muito para vencer o Grande Prémio de Las Vegas. Um evento que muito discutido, criticado e com muito para fazer para o próximo ano, mas que resultou numa das melhores corridas da temporada, com três pilotos na luta pela vitória e pelos lugares do pódio. Além dos bons desempenhos de Verstappen, Charles Leclerc e Sergio Pérez – que completaram o pódio – Esteban Ocon e Lance Stroll realizaram uma boa corrida, e bem executada do ponto de vista da estratégia por Alpine e Aston Martin, ambos com boas recuperações desde os lugares que arrancaram na grelha de partida para terminarem entre os cinco primeiros classificados.

Charles Leclerc foi o piloto mais votado com 48,9% dos votos, seguido de Max Verstappen (20,6%) e Lewis Hamilton (7,6%). Sergio Pérez e Esteban Ocon fecharam o top 10 com 4,5%.

VOX POP

Pity

Leclerc, pela garra demonstrada, por nunca ter baixado os braços e pelas bonitas ultrapassagens aos Red Bull. Faltou a vitória, mas talvez fosse pedir demais.

Phil1971

Eu simpatizo bastante com o Pérez acho que fez uma excelente prova, segura o segundo lugar no campeonato, mas tenho que ser justo e o Leclerc merece ganhar o piloto do dia

scirocco

Qualquer dos três da frente podiam ser os melhores pilotos do dia. Não é justo não falar das prestações do Ocon e do Stroll, dois pilotos pelo qual não nutro especial simpatia, mas que terminaram a corrida bem mais á frente do que a sua posição na grelha de partida. Como só um pode vencer, penso que será justo atribuir a vitória ao Leclerc.