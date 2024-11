F1, GP de Las Vegas: Quem foi o melhor piloto do dia (MPD)? – Resultados

A cidade do Pecado transformou-se na cidade da celebração na F1. Na antepenúltima corrida de 2024, Max Verstappen carimbou o seu quarto título consecutivo, cravando nos livros de história mais um feito tremendo, numa época que começou bem, mas acabou com lutas muito renhidas. No final, a qualidade de Max Verstappen destacou-se novamente. George Russell também poderá ir para o Casino festejar, com um triunfo inquestionável, numa corrida em que a Mercedes dominou, de tal forma que Lewis Hamilton recuperou do 10.º até ao 2.º posto, com a Mercedes a conquistar uma dobradinha. Em terceiro lugar, Carlos Sainz, numa corrida forte da Ferrari, mas não forte o suficiente para tentar a vitória.

Na votação do MPD, os leitores do AutoSport elegeram Lewis Hamilton como o melhor do GP de Las Vegas. Hamilton recebeu 61.2% dos votos, seguido de George Russell (18.1%) e Max Verstappen (11.9%). Charles Leclerc (4.8%) e Carlos Sainz (2.2% completaram o top 5).

VOX POP

Pity

Hamilton. Saiu de 10º, chegou a 2º, foi o mais rápido durante toda a corrida.

Pitão

Russel, fez tudo bem-feito, não precisou de andar a recuperar posições porque também fez tudo bem-feito no dia anterior.

Cágado1

Hoje? Indeciso entre o Russell e o Hamilton. Olhando para a pergunta como melhor do GP: Russell.

Menção honrosa para o Zhou, muito perto de despedida. (Não percebi foi o que lhe aconteceu após a 2ª troca de pneus.)