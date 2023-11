F1, GP de Las Vegas, Q2: Sergio Pérez e Lewis Hamilton eliminados | AutoSport

Dois nomes fortes eliminados na Q2. Sergio Pérez e Lewis Hamilton ficaram de fora da Q3, depois de serem eliminados na Q2. A Red Bull arriscou com Pérez e o mexicano veio demasiado cedo para as boxes enquanto Hamilton nunca encontrou velocidade suficiente para passar à Q3.

A Q2 começou com os Aston Martin em pista, com os carros a entrar em pista, sem perder muito tempo. Foi novamente Kevin Magnussen a fazer o primeiro tempo no segundo 34, mas Charles Leclerc na primeira volta entrou logo no segundo 33. Os melhores tempos viriam na segunda tentativa.

Alonso subiu ao primeiro lugar, seguido de Pérez, enquanto os Ferrari foram para as boxes para trocar de pneus. Com pneus novos e com duas voltas já feitas, Verstappen subiu ao primeiro lugar, mas os Ferrari pareciam mais fortes e na primeira volta lançada, Leclerc entrou no segundo 32, seguido de Sainz, no segundo 33. A Ferrari estava muito forte e era a grande favorita à pole.

Na zona de eliminação estavam, Pierre Gasly, Logan Sargeant, Lance Stroll, Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas.

Sergio Pérez foi para as boxes a pouco menos de três minutos para o fim da sessão, numa decisão arriscada por parte da Red Bull. Com o fim da sessão vieram as surpresas e Hamilton, Pérez, Hulkenberg, Stroll e Ricciardo a ficarem eliminados. Leclerc, com o tempo de 1:32.775 foi o mais rápido, seguido de Sainz e Russll, com Gasly e Verstappen a fecharem o top 5.