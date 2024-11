F1 GP de Las Vegas, Q2: Franco Colapinto volta a ter um acidente

A Q2 começou com o ritmo do final da Q1, com os pilotos a iniciarem as voltas rápidas, depois de voltas de aquecimento. George Russell entrou no segundo 33, tal como Nico Hülkenberg e Lewis Hamilton, os homens que passaram pelo primeiro lugar nos primeiros minutos da sessão.

Lando Norris e Max Verstappen entraram também na luta pelo primeiro lugar, enquanto Hamilton regressou ao topo da tabela, seguido de Piastri, a 0.001 segundo do tempo do #44 da Mercedes. O top 10 cabia em 0,7 segundos, numa sessão muito dinâmica. Max Verstappen saltou para o primeiro lugar, tirando 0.051 segundo ao tempo de Hamilton. Russell foi o primeiro a entrar no segundo 32, seguido de Hamilton, com a Mercedes a agarrar os primeiro lugares da tabela, seguidos de Charles Leclerc.

Mercedes are currently in the box seat George is P1, Lewis P2 👏#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/2iHRed8S6S — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

A quatro minutos do fim tínhamos Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen e Piastri. Na zona de eliminação estavam Pierre Gasly, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson e Zhou Guanyu.

Nos segundos finais, Verstappen (quinto) e Norris (sexto) entraram nas boxes sem concluírem novas voltas rápidas. Na frente, Lewis Hamilton ficou com o primeiro lugar, seguido de Sainz e Russell, com Pierre Gasly e Charles Leclerc no top 5. Já a bandeira de xadrez era mostrada e Colapinto teve um acidente que danificou muito o seu carro. Péssimas notícias para a Williams que já está a fazer contas ao orçamento e à quantidade de peças sobressalentes.

No final da sessão, eram eliminados Ocon, Magnussen, Zhou, Colapinto e Lawson. Passavam à Q3 Hamilton, Sainz, Russell, Gasly, Leclerc, Piastri, Verstappen, Tsunoda, Norris e Hulkenberg.