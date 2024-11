F1 GP de Las Vegas, Q1: Sergio Pérez eliminado

Depois de mais uma sessão de treinos em que as condições de aderência estiveram longe do ideal, os pilotos regressaram à pista para a qualificação. Com 14,6 °C de temperatura de pista e 12,1 °C de temperatura do ar e 26% de humidade, todos iriam enfrentar condições desafiantes.

Lance Stroll era a incógnita no arranque da sessão, depois de ter ficado parado em pista no TL3, com um problema eletrónico no seu monolugar. Os mecânicos tentavam ter tudo pronto a tempo para a Q1, com o carro #18 ainda desmontado quando a luz verde se acendeu no fim da via das boxes.

Os primeiro tempos começaram a surgir na tabela, com os homens da Sauber a entrar no segundo 36, com a maioria dos pilotos a optarem por uma volta de aquecimento, antes da volta rápida. Pierre Gasly foi o primeiro a entrar no segundo 34, com os tempos a serem feitos com pneus macios, como seria esperado. Piastri e Norris saltaram para o topo da tabela, seguidos de Hamilton e Russell. A diferença entre Piastri e Norris era de apenas 0.030, com Hamilton a ficar a 0.150 segundo do tempo de Piastri.

Depois das primeiras tentativas, o top 5 era Piastri, Norris, Hamilton, Russell e Verstappen. Os homens da Haas ainda permaneciam nas boxes, à espera de melhores condições da pista. Charles Leclerc tratou de se destacar, colocando o seu Ferrari no primeiro lugar, entrando pela primeira vez no segundo 33. No entanto, os homens da McLaren voltaram ao topo, pela mesma ordem (Piastri e Norris). Na sua primeira volta rápida, Sainz separou os McLaren, colocando-se no segundo lugar.

A cindo minutos do fim e com os tempos a evoluírem de forma rápida, tínhamos Russell na frente, seguido de Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Verstappen e Hamitlton. Na zona de eliminação estavam Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg (ambos os Haas ainda sem tempo) e Lance Stroll, com reparações ainda a serem feitas no carro #18.

Os homens da Haas concluíram as primeiras voltas rápidas a 3 minutos do fim, entrando diretamente para o top 10, ao mesmo tempo que Stroll entrava em pista para a sua volta, e Max Verstappen subia ao primeiro lugar, superando o tempo de Russell.

Nos segundos finais da sessão, os tempos rápidos sucederam-se, com Hamilton a passar brevemente pelo topo da tabela, sendo destronado imediatamente por Russell. Na frente as contas estavam feitas, com Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz e Norris na frente. Eliminados na Q1 ficavam Pérez, Alonso, Albon, Bottas e Stroll.