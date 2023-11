F1, GP de Las Vegas, Q1: McLaren eliminada | AutoSport

A McLaren foi a grande surpresa da Q1, ao ser eliminada, com Lando Norris a ficar a 0,020 segundos da Q2. Uma performance pouco conseguida da equipa britânica, enquanto Charles Leclrerc foi o homem mais rápido.

A Cidade do Pecado voltou a receber os carros mais rápidos do mundo, e a bolsa de apostas estava ao rubro, sem certezas de quem se iria destacar na qualificação. Com a temperatura do ar nos 15 °C e 16,5 °C na pista.

Ferrari e Red Bull apareciam como as principais favoritas, com a Mercedes a mostrar-se como potencial surpresa e a Aston Martin também com potencial de se instalar nas primeiras posições. Com a pista ainda verde, dadas as caraterísticas, esperava-se uma evolução constante dos tempos ao longo da qualificação.

Fora das contas para a pole position, Carlos Sainz tem uma penalização de 10 lugares pela troca de bateria, após o incidente da tampa de drenagem de ontem e Lance Stroll recebeu hoje uma penalização de cinco lugares por ter ultrapassado Sainz no TL3 numa zona com duplas bandeiras amarelas.

Quando o relógio chegou à meia-noite em Las Vegas, os carros saíram para a pista, com os Haas a liderarem o pelotão. Magnussen começou no segundo 35, a primeira volta rápida da noite, mas não foi preciso muito para ver Charles Leclerc entrar no segundo 34. Max Verstappen ficou a 0.089 do tempo de Leclerc, seguido de Logan Sargeant. Mas a segunda volta rápida de Leclerc foi ainda melhor e o monegasco aproximou-se do segundo 33. Os Ferrari pareciam mais fortes nesta altura, mas quer Lando Norris, quer Sergio Pérez, quer Lewis Hamilton passaram pelo top3 pouco depois, mas todos ainda longe do tempo de Leclerc que tinha uma vantagem de 0.5 segundos.

A seis minutos do fim da sessão, Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda e George Russell estava ainda na zona de eliminação. Russell subiu ao sexto posto o que despromoveu Zhou Guanyu à zona de eliminação.

Na luta pelos primeiros lugares, Verstappen ficou a 0,0118 segundos do tempo de Leclerc, que parecia confortável na primeira posição, mas a evolução da pista poderia mudar a história. E por isso, os Ferrari mantiveram-se em pista, com Sainz e depois Leclerc a entrar no segundo 33, com Leclerc a manter o primeiro lugar.

A sessão chegou ao fim e ficavam fora da Q2 Oscar Piastri, Lando Norris, Esteban Ocon, Zhou e Tsunoda. Leclerc ficou com o melhor tempo (1:33.617), seguido de Sainz e Russell. O final da sessão ficou marcada pelo “duelo” entre Ocon e Verstappen, ambos em voltas rápidas, a lutarem por um lugar, o que acabou por custar tempo a ambos.