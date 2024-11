F1 GP de Las Vegas: Porque Carlos Sainz não foi penalizado na confusão da entrada nas boxes

Carlos Sainz evitou por pouco uma violação das regras durante o Grande Prémio de Las Vegas quando abandonou uma entrada nas boxes na volta 27 devido a uma confusão na Ferrari. Inicialmente chamado às boxes, Sainz atravessou a linha pintada de entrada nas boxes, mas regressou à pista depois de a Ferrari o ter informado que não estava preparada para a sua paragem. O seu engenheiro de corrida admitiu o erro, o que levou Sainz a expressar a sua frustração.

Apesar de ter atravessado a linha, Sainz não infringiu os regulamentos da FIA, uma vez que nunca entrou na via das boxes. Segundo o Código Desportivo Internacional, “exceto em casos de força maior… qualquer parte de um pneu de um carro que entre nas boxes não deve atravessar, em qualquer direção, qualquer linha pintada na pista com o objetivo de separar os carros que entram nas boxes dos que estão na pista”. No entanto, Carlos Sainz não entrou nas boxes. As penalizações anteriores em casos semelhantes aconteceram porque o diretor de corrida colocou nas anotações antes da prova que, tendo quatro rodas à esquerda da linha de entrada das boxes, podem incorrer em infração se voltarem para a pista. Rui Marques não colocou essa anotação para a prova de Las Vegas e os comissários agiram em conformidade, encarando o incidente apenas como uma infração por exceder os limites de pista. Daí Carlos Sainz não ter sido investigado pelo sucedido.

