F1, GP de Las Vegas: Pilotos pedem novos horários e novo asfalto | AutoSport

O primeiro fim de semana em Las Vegas foi repleto de pontos de interesse, uns pela positiva, outros pela negativa. A organização enfrentou muitos desafios, alguns pela primeira vez e, por isso, há muita margem para melhorar. Os horários e o asfalto são os pontos que mais foram referidos pelos pilotos.

Os jornalistas presentes no local questionaram os pilotos sobre o que gostariam de ver melhorado para o próximo ano e, na conferência de imprensa final, os homens do pódio referiram os horários e até data do evento como pontos a mudar. Os pilotos fizeram o TL2 as 2 e 30 da manhã e a qualificação à meia-noite, com a corrida a começar as 22, hora local. Além disso, têm de enfrentar agora uma longa viagem para Abu Dhabi, onde competirão no próximo fim de semana.

Charles Leclerc deixou elogios ao evento, mas apontou as horas tardias das sessões como algo a rever no futuro:

“O que gostaria de ver mudado? Penso que o facto de estarmos a pilotar tão tarde. Percebo a razão, com o público na Europa. Não sei se é esse o objetivo ou porque é que corremos tão tarde, mas senti que estava um pouco no limite. E também no que diz respeito às temperaturas, foi muito, muito complicado; por isso, é definitivamente uma coisa que eu gostaria de mudar para o próximo ano. Por outro lado, como já disse, desde o início do fim de semana que gostei muito. Portanto, não há muito mais a mudar para além do horário”.

Max Verstappen, um dos mais críticos deste evento, concordou com o seu adversário e acrescentou que gostaria de ver mudada a data do evento:

“Sim, talvez o horário, de certeza. Mas acho que a outra coisa, que poderia ser revista para o próximo ano, talvez não seja possível, mas seria arranjar melhor forma de viajar para Abu Dhabi, porque neste momento é uma mudança tão grande que, especialmente no final da época, quando toda a gente já está um pouco cansada, acho que é um pouco demais. Por isso, talvez fosse ideal encontrar uma data diferente. Penso que as mudanças de fuso horário de 12 horas e os horários completamente diferentes para as corridas também são… Acho isso um pouco exagerado”.

Pérez também viu a colocação no calendário como um dos principais fatores a alterar:

“Para mim, penso que foi uma excelente primeira prova, mas mudaria, como diz o Max, a… só de pensar que temos de ir agora para Abu Dhabi, provavelmente a maior distância que temos de percorrer durante todo o ano. Por isso, sim, provavelmente, fazer de Las Vegas a última corrida”.

Outros dos aspetos que foi apontado foi a aderência do asfalto e alguns pilotos pediram para que a aderência se aproximasse mais do asfalto da pista de Jidá:

“Acho que a superfície é uma coisa que nós, pilotos, não gostamos muito”, disse o Daniel Ricciardo. “É difícil, obviamente, é uma pista de rua, são estradas públicas. Eles têm máquinas que poderiam usar para tornar o asfalto um pouco mais abrasivo. Na nossa lista de desejos, gostaríamos de ter um nível de aderência um pouco mais próximo da Arábia Saudita, porque isso é ótimo para um circuito de rua.”

George Russell e Fernando Alonso também referiram a Arábia Saudita como a referência ao nível da aderência do asfalto.

Assim, apesar de tudo o que se disse, os pilotos pedem apenas mudanças nos horários (incompreensível terminar uma sexta-feira as 6 ou 7 da manhã), uma data melhor para evitar viagens demasiado longas (os pilotos e equipas vão enfrentar perto de 20 horas de viagem de Las Vegas para Abu Dhabi) e um asfalto um pouco mais aderente.