F1 GP de Las Vegas, o Destaque: Max Verstappen

Max Verstappen é o nosso escolhido para o Destaque do GP de Las Vegas, com a conquista do tetracampeonato a motivar esta distinção.

George Russell merecia ser o Destaque do GP de Las Vegas, pela excelente exibição. Uma corrida onde dominou de fio a pavio, sem nunca ser verdadeiramente incomodado pela concorrência, capitalizando o bom andamento dos Mercedes neste fim de semana. George Russell tem conseguido afastar alguns fantasmas, nomeadamente os que o atormentavam em momento cruciais das corridas. Cada vez mais preparado para ser o líder da equipa, mostrou que podem confiar nele para levar a Mercedes a bom porto

Mas o destaque vai para Max Verstappen que confirmou o seu quarto título mundial. Um título merecido, onde Verstappen foi fantástico em qualquer cenário. Com um carro dominante, venceu e não deu hipóteses. Com um carro menos competitivo, foi regular e tratou de marcar sempre muito pontos. Quando foi preciso atacar, foi feroz, tal como quando foi preciso defender. Quando foi preciso gerir não cometeu erros. 2024 mostrou Verstappen em todo o seu esplendor. Nos bons e nos maus momentos, no seu melhor e no seu pior (quando exagera em certas manobras). Esta poderá ter sido a época mais completa de Verstappen, faltando apenas ter encontrado um adversário capaz de o tirar da zona de conforto. Apesar de tudo, Verstappen enfrentou todos os desafios com uma margem pontual significativa. Mas isso não desvaloriza o que conquistou, até porque essa margem foi construída graças ao seu trabalho. Verstappen é um justo tetracampeão, é o melhor piloto da atualidade e poucas dúvidas restam sobre isso.