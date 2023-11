F1, GP de Las Vegas, o Destaque: Charles Leclerc | AutoSport

Max Vertappen, pelo 18 triunfo conquistado, merecia ser, mais uma vez, destacado, mas este fim de semana escolhemos Charles Leclerc. O monegasco fez uma grande exibição e faltou-lhe apenas uma ponta de sorte para conseguir o primeiro triunfo da época.

Leclerc conquistou a pole, com Carlos Sainz a ficar a 0,044 seg. do seu tempo. Já Verstappen ficou a mais de 0.3 segundos do tempo do #16. Na corrida, o arranque não foi o melhor, caiu para segundo, mas fez um excelente primeiro stint, que o colocou em vantagem face a Verstappen. Não fosse o segundo Safety Car e a história talvez fosse diferente. Mas Leclerc nunca desistiu e agarrou o segundo lugar na última volta, com mais uma espetacular manobra. Talvez a melhor prestação deste ano do monegasco.