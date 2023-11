F1, GP de Las Vegas: Mercedes e Ferrari separadas por 4 pontos, McLaren e Aston Martin por 11 | AutoSport

O título de construtores pode estar já entregue, mas há mais lutas interessantes. Com O resultado de Las Vegas a Ferrari aproximou-se da Mercedes e estão agora apenas a quatro pontos dos Flechas de Prata. Já a Aston Martin encurtou as distâncias para a McLaren com a diferença a ser agora apenas de 11 pontos.

A Mercedes conseguiu o sétimo e o oitavo posto no final do GP de Las Vegas, num resultado que acaba por ser negativo. George Russell estava encaminhado para um sólido quarto lugar, posição que era sua quando cruzou a linha de meta, mas uma penalização (justa) de cinco segundos, por não ter visto a ultrapassagem de Max Verstappen, roubou-lhe pontos preciosos. Também Lewis Hamilton poderia ter conseguido mais, não fosse o furo depois do contacto com Oscar Piastri. A Mercedes apresentou um ritmo decente, mas não conseguiu capitalizar o bom ritmo. Já a Ferrari, apesar do azar de Sainz conseguiu colocar dois carros no top 6.

Do lado da Mclaren, foi um fim de semana para esquecer. Valeram os dois pontos de Piastri (10º e volta mais rápida), com Lando Norris a não evitar um acidente logo no começo da prova e com um ritmo de corrida que acabou por não ser mau, mas uma qualificação para esquecer. Do lado da Aston Martin, nova prestação positiva, especialmente de Lance Stroll, que voltou a terminar no top 5, numa série de corridas muito positivas por parte do canadiano. A recuperação do #18 foi espantosa, largando de 19º, terminando no top 5. A corrida de Alonso ficou logo comprometida no arranque, com um pião que custou muito tempo, mas o espanhol, ainda assim, conseguiu o nono lugar.

Temos dois grandes duelos para a última corrida do ano. Trata-se da honra e de muitos milhões em jogo, pelo que estas quatro equipas vão dar tudo para conseguir o melhor resultado possível no próximo fim de semana.