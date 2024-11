F1 GP de Las Vegas, Max Verstappen: “Somos demasiado lentos”

Max Verstappen estava resignado no final da qualificação para o GP de Las Vegas. Com a Red Bull a ser obrigada a apresentar uma configuração aerodinâmica longe do ideal (por não ter uma asa especifica de baixo arrasto para esta pista), Verstappen fez o melhor possível, conseguindo, ainda assim, um resultado positivo.

O #1 da Red Bull reconheceu que o carro está um pouco lento demais e que para amanhã o comportamento dos pneus é uma incógnita, apesar das primeiras indicações não serem muito positivas:

“Sim, foi uma sessão aceitável. Somos um pouco lentos demais. Temos sentido dificuldades em colocar os pneus a trabalhar em qualificação e somos demasiado lentos nas retas também. Podem ver que a nossa asa já está muito reduzida, mas quando abrimos o DRS não temos o mesmo ganho que os outros conseguem, o que nos complica a tarefa aqui. Mas é o compromisso que temos. Tentei fazer o melhor possível, fiquei perto do terceiro lugar, com alguns pormenores que poderiam ter sido melhores. Mas, no geral, feliz com as voltas e não havia muito mais a fazer.

Para amanhã, a questão da asa não nos deverá penalizar tanto, porque não usamos o DRS em todas as voltas. A questão dos pneus é uma incógnita, porque os meus stints longos até agora não têm sido bons e espero que amanhã consigamos um pouco melhor”.