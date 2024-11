F1 GP de Las Vegas, Max Verstappen: “Sete títulos? Se acontecer, aconteceu”

Max Verstappen entrou no restrito clube dos tetracampeões e pisca o olho a mais recordes. Os sete títulos de Michael Schumacher e Lewis Hamilton estão mais perto, mas Verstappen não pensa muito nisso.

Para o neerlandês afirmou que para chegar aos sete títulos e até ao oitavo, é preciso ter a dinâmica certa. Apesar de não ser algo que tenha planeado, não enjeita essa possibilidade, reconhecendo que está feliz com o que conquistou até agora:

“Conseguir os sete títulos ou chegar ao oitavo? Também é preciso ter essa dinâmica. É preciso ter a equipa certa para o conseguir fazer durante um longo período. Não é algo que me tenha proposto fazer. Claro que, se acontecer, acontece. Mas já me sinto muito orgulhoso por ganhar quatro vezes. Quer dizer, no final do dia, ganhar um ou sete, é o mesmo, certo? Mas, claro, se o pudermos repetir algumas vezes, isso é ótimo.

Mesmo não tendo o carro mais rápido, ganhámos na mesma, por isso sei sempre que quando me sento no carro, vou dar tudo o que tenho. E, claro, ao longo dos últimos anos, também cresci como piloto e tornei-me definitivamente mais completo. Por isso, de certa forma, é claro que também estou muito entusiasmado para ver o que podemos fazer no próximo ano. De momento, ainda não se sabe o quão competitivos vamos ser. Mas, por agora, vou apenas aproveitar o momento”.

Photo: Philippe Nanchino /MPSA