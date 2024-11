F1, GP de Las Vegas: Max Verstappen ponderou a saída da Red Bull

Max Verstappen, que garantiu o seu quarto Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no Grande Prémio de Las Vegas, admitiu que quase deixou a Red Bull durante a temporada de 2024, um ano desafiante e politicamente carregado.

Verstappen revelou que os conflitos internos da equipa, incluindo uma investigação que envolveu o diretor da equipa, Christian Horner, e o seu pai, Jos Verstappen, o levaram a questionar o seu futuro com a equipa. Além disso, Toto Wolff, da Mercedes, perseguiu-o abertamente como potencial substituto de Lewis Hamilton, da Ferrari.

Apesar destas incertezas, Verstappen afirmou a sua lealdade à Red Bull, sublinhando a importância de enfrentar os desafios em conjunto em vez de tomar decisões drásticas. Ele creditou a equipa por ter alimentado a sua carreira desde os seus primeiros dias na Fórmula 3 e expressou gratidão pelo seu apoio duradouro. Verstappen sublinhou que o seu foco continua a ser o prazer de correr, que considera essencial para continuar a sua carreira.

“Há coisas na nossa vida privada que acontecem, claro, na nossa vida nas corridas. Há sempre coisas com que temos de lidar e em que temos de pensar. Mas não faz mal. Quero dizer, penso que, em geral, sou bastante descontraído em relação a estas coisas, porque é muito importante separar a vida privada da vida nas corridas. Mas não faz mal ter estes pensamentos na cabeça sobre o que queremos fazer. Mas, ao mesmo tempo, também não sou uma pessoa que toma decisões muito drásticas ao mesmo tempo. E estou muito feliz onde estou neste momento.

Sou muito leal à equipa. Agradeço, obviamente, o que fizeram por mim, desde que me tiraram da F3 e me deram um lugar na F1, passando por todas estas emoções ao longo dos anos com estas pessoas importantes da equipa. Por isso, quando há momentos difíceis, é muito fácil dizer adeus, esquecer ou ignorar. Mas acho que é muito mais importante enfrentá-los e passar por eles juntos, lidar com eles e tentar seguir em frente e concentrarmo-nos, claro, no lado do desempenho e divertirmo-nos. Isso é o mais importante no final. Se não nos estivermos a divertir, não vale a pena continuar”.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA