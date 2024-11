F1 GP de Las Vegas, Max Verstappen: “Não temos aderência”

Max Verstappen descreveu o ritmo em volta de qualificação da Red Bull como “bastante distante”, depois de um primeiro dia de treinos difíceis em Las Vegas.

Verstappen terminou em 17.º no TL2, dois segundos atrás do líder da sessão, Lewis Hamilton, com dificuldades no desempenho dos pneus em condições frias e escorregadias. Verstappen afirmou que o equilíbrio do carro não era o principal problema, mas a falta de aderência parecia “pilotar no gelo”.

“Sim, [estava] escorregadio. Acho que tivemos muita dificuldade em fazer os pneus funcionarem, especialmente numa volta. As condições frias e escorregadias tornaram as coisas complicadas para os pilotos nas sessões de treinos de quinta-feira. Acho que nos stints longos fomos um pouco mais competitivos, mas mesmo aí acho que temos de afinar algumas coisas. O ritmo de qualificação está bastante distante.

Claro que as condições aqui são únicas e está muito frio, mas no final do dia é igual para todos, por isso temos de tentar perceber o que estamos a fazer mal neste momento. Quero dizer, para mim parece-me que está tudo relacionado com os pneus. O equilíbrio do carro nem sequer está assim tão errado, penso eu, só que não temos aderência – é como conduzir no gelo neste momento.”

Sergio Perez, que terminou em 19º lugar, fez eco das preocupações de Verstappen, citando a instabilidade da traseira em curvas de baixa velocidade e problemas de equilíbrio, apesar dos ajustes na asa traseira.

“Acho que temos algum trabalho a fazer nas voltas de qualificação”, disse Pérez. “Acho que os stints longos pareceram um pouco mais promissores, mas acho que temos algum trabalho a fazer para tentar explorar tudo, porque não estamos onde queremos. Especialmente numa única volta, acho que temos algum trabalho a fazer.”