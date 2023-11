F1, GP de Las Vegas, Max Verstappen: “Já tive pistas melhores na minha vida” | AutoSport

Max Verstappen não ficou entusiasmado com a pista de Las Vegas. O piloto da Red Bull já tinha antecipado que a pista não seria muito divertida e hoje confirmou a sua teoria. Segundo o tricampeão O ritmo com pneus macios foi bom, mas a equipa tem de trabalhar um pouco mais no ritmo de corrida.

Os jornalistas presentes no local questionaram Verstappen sobre a pista e se se tinha divertido nela. A resposta foi taxativa:

“Não, já tive pistas melhores na minha vida”, disse ele ao site oficial da F1. “Eu já disse isso ontem e não há nada de novo que eu tenha descoberto ou algo assim. Mas vamos continuar com isso. Eu acho que o pneu macio numa volta é bom. Com stints longos foi um pouco mais difícil e tivemos algumas dificuldades com o pneu macio, por isso passámos rapidamente para o médio. Mas parece que mesmo o médio não é um pneu fácil a longo prazo. Por isso, ainda há algumas coisas que temos de analisar, para ver como podemos melhorar o nosso desempenho nos stints longos. Penso que estamos muito bem em comparação com os outros. Penso que não será fácil escolher os pneus para a corrida”.