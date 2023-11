F1, GP de Las Vegas: Max Verstappen faz a melhor aposta e vence | AutoSport

Num fim de semana de altos e baixos, o GP de Las Vegas acabou por ser uma corrida interessante e entretida. O resultado foi o esperado, mas a história da corrida foi bem mais animada do que a tabela mostra. Max Verstappen cruzou a linha de meta em primeiro, mas teve de lutar muito para o conseguir. Charles Leclerc tentou tudo para vencer, mas, mais uma vez, a sorte não lhe sorriu e Sergio Pérez, que ainda sonhou com a vitória, teve de se contentar com o terceiro lugar e com a garantia que terminará o campeonato em segundo lugar. Leclerc, com um erro a oito voltas do fim, perdeu o segundo lugar, mas recuperou a posição na última volta, numa manobra espetacular.

A luta na curva 1 foi intensa entre Verstappen e Leclerc, com o piloto da Red Bull a empurrar Leclerc para fora de pista, sendo penalizado por isso. O desgaste de pneus obrigou Verstappen a entrar primeiro nas boxes, com Leclerc a assumir a liderança. Mas o segundo Safety Car (o primeiro foi provocado pelo acidente de Lando Norris, que acabou no hospital para fazer exames) motivado por um toque entre George Russell e Verstappen, complicou as contas da Ferrari e a Red Bull ficou com vantagem estratégica, que se materializou já nas últimas voltas.

Esteban Ocon terminou em quarto lugar, recuperando doze posições, mas o ambiente na Alpine poderá azedar, pois a equipa deu ordens para Ocon ficar atrás de Gasly, ordem ignorada com sucesso. Ocon terminou em quarto e Gasly em décimo primeiro, pelo que o argumento do #31 será forte.

Lance Stroll conseguiu terminar no top 5 (excelente corrida), seguido de Sainz (um pião no arranque da corrida e uma boa recuperação), Lewis Hamilton (toque com Oscar Piastri provocou danos e estragou a corrida do #44), Russell (cruzou a linha de meta em quarto, mas a penalização de cinco segundos despromoveu-o a oitavo), Fernando Alonso (pião e toque no arranque da corrida) e Piastri (excelente corrida e volta mais rápida).

O filme da corrida

Na primeira corrida na Las Vegas Strip, a F1 entrava na reta final do fim de semana, a corrida, onde todos esperavam que o espetáculo equivalesse o hype criado para esta prova. A parada de celebridades era grande na grelha, enquanto os pilotos e equipas se preparavam para a prova.

As incógnitas para a esta corrida eram grandes, sem dados para as equipas suportarem as suas estratégias. Para piorar a situação, alguns carros clássicos usados na parada de pilotos largaram óleo na reta da meta, para desagrado de Max Verstappen, que viu o seu lugar da grelha ficar cheio de óleo. Também a estratégia dava dores de cabeça, com as temperaturas baixas a provocarem problemas no aquecimento de pneus (o que provoca um aumento substancial do desgaste de borracha). Teríamos uma, duas ou três paragens, ou apenas uma?

Dos homens do top 10, apenas Lewis Hamilton escolheu não começar com os pneus médios, optando pelos pneus duros para o arranque.

O arranque foi caótico com uma luta acesa entre Max Verstappen e Charles Leclerc, com Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Carlos Sainz a perderem muitas posições na curva 1, com um pião a envolver Alonso e Bottas. Lewis Hamilton também perdeu quatro posições enquanto Lance Stroll ganhou dez lugares, com Sérgio Pérez a ser o primeiro a parar, para trocar de asa dianteira. Fernando Alonso também entrou para trocar de asa dianteira e pneus.

O Virutal Safety Car foi acionado para limpar os detritos da pista e pouco depois o VSC foi retirado.

Na volta 4, Lando Norris saiu de pista e provocou a entrada do Safety Car. O piloto britânico perdeu o controlo do carro, com as temperaturas baixas dos pneus a complicarem a vida dos pilotos.

Este era o top 10 na volta 7, quando as bandeiras verdes foram mostradas:

Verstappen, Red Bull Leclerc, Ferrari Russell, Mercedes Gasly, Alpine Albon, Williams Sargeant, Williams Ocon, Alpine Magnussen, Haas Hulkenberg, Haas Tsunoda, AlphaTauri

Max Verstappen recebeu uma penalização de cinco segundos por empurrar Leclerc para fora de pista. No entanto, Verstappen já tinha dois segundos de vantagem sobre o Ferrari, e poderia facilmente anular essa penalização.

Se na frente da corrida, tudo parecia estável, mais atrás, Carlos Sainz, em 14º, tentava recuperar posições, com Fernando Alonso a seguir o exemplo do compatriota. Um pequeno erro de Logan Sargeant abriu a porta a Esteban Ocon, que subiu ao sexto lugar. Sargeant perdeu mais um lugar para Piastri e Hamilton logo a seguir. Os pneus começavam a ceder na volta 14.

Leclerc encurtou o espaço para Verstappen e a diferença era já inferior a um segundo e na volta 16, Leclerc regressou ao primeiro lugar, com o Red Bull a ser chamado para trocar de pneus. Lewis Hamilton atacou Piastri e ambos não evitaram um toque. Hamilton queixou-se de um furo e perdeu muitas posições, tal como Piastri que terá tido algum problema depois do contacto, entrando imediatamente para as boxes. Piastri regressou em 14º e Hamilton regressou em 19º.

Na volta 21, Leclerc foi chamado para as boxes para colocar pneus duros, o composto mais usado nesta fase. Leclerc regressou no terceiro lugar, enquanto Verstappen estava em sétimo, atrás de Russell e Alonso, que lutavam pelo quinto posto. Nesta fase a luta era entre os pilotos que tentavam uma paragem apenas e os que apostavam em mais do que uma paragem. A meio da corrida, o top 10 era o seguinte, depois de Sainz perder dois lugares para Russell e Verstappen (Zhou Guanyu ainda não tinha parado):

Perez, Red Bull Stroll, Aston Martin Leclerc, Ferrari Russell, Mercedes Verstappen, Red Bull Sainz, Ferrari Alonso, Aston Martin Zhou, Alfa Romeo Gasly, Alpine Piastri, McLaren

A luta entre Russell e Verstappen azedou, com um toque a provocar danos na asa dianteira do Red Bull. Esse contacto provocou um Safety Car, o que beneficiava os pilotos que apostaram na segunda paragem.

No recomeço da corrida, foi atribuída uma penalização a Russell, que virou para a curva sem entender que Verstappen estava por dentro. Leclerc manteve a liderança quando o SC regressou às boxes, mas Sergio Pérez parecia estar ao ataque, tal como Oscar Piastri que subiu ao terceiro posto, apesar de ter de parar uma segunda vez.

Na volta 32, Pérez passou para a frente da corrida e parecia bem encaminhado para regressar às vitórias (com Hamilton fora dos pontos e com o segundo lugar no campeonato praticamente assegurado). Na volta seguinte, Verstappen subiu ao terceiro lugar, após passar Piastri. Na Alpine, tensão, pois Ocon e Gasly lutavam entre si pelo quinto posto, com a equipa a pedir a Ocon para manter as posições.

Na volta 35, Leclerc regressou ao primeiro lugar, com o Red Bull de Pérez a perder ritmo. Pérez tinha mais apoio aerodinâmico e uma asa com mais arrasto, algo que pelo qual pagou caro, com Leclerc e Verstappen com asas mais pequenas. E na volta 37, Verstappen regressou ao primeiro posto.

A oito voltas do fim, Leclerc falhou a travagem para a curva 14 e cedeu o segundo lugar a Pérez. Leclerc tratou de recuperar e pressionar Pérez até ao fim.

A quatro voltas do fim, Nico Hülkenberg desistiu com problemas no seu carro, enquanto Leclerc pressionava Pérez, com Tsunoda a desistir também com problemas na sua caixa de velocidade.

O melhor estava guardado para a última volta, com Leclerc a ultrapassar Pérez no limite, numa espetacular manobra que valeu o segundo lugar ao homem da Ferrari. Verstappen venceu uma entusiasmante corrida, com Leclerc e Pérez como companheiros de pódio.