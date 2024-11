F1 GP de Las Vegas, Max Verstappen: “Disse ao Lando Norris que o tempo dele virá”

“Tivemos muitos momentos, dentro e fora de pista. Já tínhamos falado destas coisas e disse-lhe, mesmo no tempo em que as coisas com a McLaren não corriam bem, ‘o teu tempo virá, é uma questão de tempo e tens de ter paciência. Sei que és capaz de vencer títulos’. Este ano houve essa oportunidade e a certo ponto parecia que ia ser uma batalha a sério. No final conseguimos alargar a distância. Mas eles estão próximos parece que vão ganhar o título de construtores. Acho que temos muito respeito, um pelo outro e foi muito bom ele ter vindo dar-me os parabéns. Acho que é assim que deve ser”.

Max Verstappen vs Lando Norris. Uma luta que não durou muito tempo, mas que terá sido o ponto alto da temporada. Verstappen a lutar pelo seu quarto título, Norris envolvido pela primeira vez neste tipo de confronto. No final, venceu Max, mas o piloto da Red Bull deixou elogios a Norris.

