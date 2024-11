F1 GP de Las Vegas, Lewis Hamilton: “Se eu tivesse feito o meu trabalho ontem…”

“Foi ótimo. Em primeiro lugar, tenho de dar os parabéns ao Max por ter ganho o campeonato, ainda com várias corridas pela frente. Se eu tivesse feito o meu trabalho ontem, hoje teria sido muito fácil. Mas está tudo bem. Diverti-me a sair de 10º. A equipa fez um trabalho fantástico. Não sabemos por que razão fomos tão rápidos este fim de semana, mas as sensações no carro foram excelentes, as melhores deste ano, por isso estou grato por ter contribuído para que chegássemos a esse ponto. Se o carro andar assim nas próximas corridas, então penso que estaremos numa boa posição para desafiar os tipos da frente. O campeonato está feito, por isso agora é só lutar pelas melhores posições possíveis.”

O que poderia ter sido se Lewis Hamilton não tem falhado na Q3 da Qualificação? O ritmo que o campeão britânico colocou em pista colocava-o facilmente na luta pela vitória. Mas largar de décimo acabou por lhe reitrar essa possibilidade. No entanto, uma excelente corrida por parte do #44 que reconheceu que poderia ter sido ainda melhor, se não tivesse errado ontem.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros