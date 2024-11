F1 GP de Las Vegas, Lando Norris: “Parabéns ao Max Verstappen. Ele não tem fraquezas”

“Quero começar por dar os parabéns ao Max. Estou desapontado por estar fora da luta, mas o Max merece o título e esteve melhor do que eu durante a época. Ele merece mais do que ninguém. Ele não tem fraquezas, quando tem o melhor carro domina e quando não tem, está sempre lá para dificultar a vida. Ele esteve muito bem durante a temporada. Este fim de semana foi péssimo para nós e nem consegui dar-lhe luta, o que me teria agradado muito. Mas parabéns pela sua conquista.

Lando Norris parabenizou o seu adversário e reconheceu a sua força, afirmando que o título é merecido. Norris elogiou Verstappen e está agora focado na luta pelo título de construtores, que está cada vez mais renhida, com a Ferrari muito próxima. Para Norris, este foi um fim de semana horrível, tendo esperança que tenha sido apenas uma anomalia e que no próximo fim de semana tudo volte à normalidade:

É o fim do sonho para Lando Norris. Apesar de muito distante, o sonho do título era alimentado pela matemática, que ainda dizia que era possível. Mas a realidade acabou por confirmar o que todos esperavam… Max Verstappen venceu o título de 2024.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros