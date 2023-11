F1, GP de Las Vegas: Lando Norris já teve alta | AutoSport

Lando Norris não vai festejar hoje em Las Vegas. O piloto da McLaren sofreu um violento acidente na quarta volta do GP de Las Vegas e depois de passar pelo centro médico da pista, foi ainda ao hospital para exames complementares. Felizmente, o piloto está bem e já teve alta do University Medical Center. Norris perdeu o carro e o impacto com as barreiras foi intenso, o que levou a cuidados extras, mas, felizmente, está tudo bem com o piloto.

Lando with one of the biggest crashes of the year in Las Vegas 😳 pic.twitter.com/WhqaYu0cc0 — ESPN F1 (@ESPNF1) November 19, 2023