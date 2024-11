F1 GP de Las Vegas, Lando Norris: “Foi muito difícil, com muito pouca aderência”

Lando Norris, da McLaren, expressou frustração com o desempenho do seu carro durante o primeiro dia de treinos no Grande Prémio de Las Vegas, destacando particularmente o seu fraco ritmo de corrida.

Apesar de um prometedor segundo lugar no Treino Livre 2, atrás de Lewis Hamilton, Norris descreveu o ritmo de corrida do carro como “chocante” e debateu-se com a granulação dos pneus dianteiros no asfalto escorregadio e de baixa aderência do Circuito de Las Vegas.

Embora os stints da McLaren com pouco combustível tenham sido animadores, Norris admitiu que o desempenho com mais carga de combustível revelou problemas significativos.

“Foi muito difícil, com muito pouca aderência”, disse Norris. “Sinto que poderia conduzir um carro de estrada mais rápido do que conduzimos neste momento… Acho que as coisas com pouco combustível têm sido boas. Com mais combustível foi chocante. Por isso, sim, há muitas coisas para analisar.”

O seu colega de equipa, Oscar Piastri, também notou a rápida evolução da pista durante os treinos, o que dificultou a avaliação da verdadeira competitividade.

“A cada volta que damos, a pista está a ficar cada vez melhor”, disse Piastri. “Foi um dia interessante. O ritmo parece-me razoável. A Mercedes pareceu muito rápida hoje. Muito, muito rápido. A Ferrari também tem estado muito forte. Mas acho que estamos definitivamente na luta”.