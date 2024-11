F1 GP de Las Vegas: George Russell vence a corrida, Max Verstappen tetracampeão

A cidade do Pecado transformou-se na cidade da celebração na F1. Na antepenúltima corrida de 2024, Max Verstappen carimbou o seu quarto título consecutivo, cravando nos livros de história mais um feito tremendo, numa época que começou bem, mas acabou com lutas muito renhidas. No final, a qualidade de Max Verstappen destacou-se novamente. George Russell também poderá ir para o Casino festejar, com um triunfo inquestionável, numa corrida em que a Mercedes dominou, de tal forma que Lewis Hamilton recuperou do 10.º até ao 2.º posto, com a Mercedes a conquistar uma dobradinha. Em terceiro lugar, Carlos Sainz, numa corrida forte da Ferrari, mas não forte o suficiente para tentar a vitória.

Foi um triunfo dominante de George Russell. O piloto da Mercedes largou da pole e não largou o primeiro lugar, controlando as operações de fio a pavio. Uma prestação tremenda de Russell e da Mercedes, com Lewis Hamilton a fazer uma excelente recuperação. Depois de ontem ter falhado completamente na Q3, Hamilton conseguiu subir do décimo, ao segundo posto, dando uma excelente dobradinha aos Flechas de Prata. Nesta montanha-russa que tem sido a época 2024 para a Mercedes, Las Vegas deu as condições ideais para que Russell e Hamilton brilhassem. A tarefa de Russell ficou facilitada com a qualificação de Hamilton. Com os dois na luta desde início, talvez a corrida tivesse sido mais apimentada. Mas a Mercedes conseguiu uma das melhores prestações do ano na fria Las Vegas.

Para a Ferrari também foi um fim de semana positivo. Esperava-se que a Scuderia desse um pouco mais de luta pela vitória, mas Russell acabou por não ser incomodado. Carlos Sainz terminou em terceiro, à frente de Charles Leclerc, numa corrida em que degradação dos médios acabou por ser mais elevada do que o esperado, o que retirou os carros vermelhos da luta pela vitória. Apesar de este poder parecer um resultado menos positivo, a Ferrari conseguiu ganhar pontos importantes à McLaren e a luta pelo título de construtores aquece ainda mais, com apenas 24 pontos de diferença entre as duas equipas.

A McLaren teve um fim de semana cinzento, com Norris a ficar em sexto e Piastri em sétimo. Os monolugares papaya são gentis com os pneus e no frio de Las Vegas essa caraterística acabou por não os ajudar, com mais dificuldade em aquecer os pneus. Na corrida, os McLaren acabaram por ficar em terra de ninguém, sem ritmo para atacar o pódio e demasiado rápidos para serem pressionados pela restante concorrência. Não foi uma corrida brilhante e o resultado da Ferrari deixa a equipa de Woking pressionada para as duas últimas corridas do ano.

Nico Hülkenberg vai deixar muitas saudades na Haas. Depois de uma excelente qualificação, manteve-se sempre na luta pelos lugares pontuáveis e terminou em oitavo, um lugar acima do que conquistou na qualificação. Hülkenberg poderá estar a atravessar a melhor forma da sua carreira na F1 e esta exibição acabou por demonstrar isso.

Yuki Tsunoda também rubricou uma boa corrida. Apesar de ter perdido dois lugares face à sua posição inicial. Tsunoda manteve-se sempre rápido e ficou muito à frente do seu colega de equipa, parecendo quase numa liga aparte. Mais uma excelente prestação, depois de algumas menos conseguidas, provando que quando não está desestabilizado, consegue ser muito competitivo.

Sergio Pérez terminou no décimo lugar, conseguindo um ponto para a equipa. Largando de 15º, envolveu-se em lutas intensas, mas conseguiu subir na classificação e terminar no top 10.

Falta apenas falar do campeão. Max Verstappen carimbou o quarto título consecutivo, numa época que acabou por parecer mais renhida que a anterior. No entanto, Verstappen é campeão quando faltam duas corridas para o final. Apesar da concorrência se ter aproximado, Verstappen nunca deixou que Lando Norris materializasse essa vantagem competitiva. Os McLaren foram rápidos, mas Verstappen foi sempre regular. A primeira metade da época foi fundamental para este resultado, mas é preciso dar mérito ao #1. A Red Bull deixou de ter o carro mais rápido da grelha, mas ainda assim, Verstappen foi capaz de o colocar nos lugares mais altos da tabela, mesmo em fins de semana em que a concorrência foi mais forte. O primeiro título foi conquistado na raça, os dois seguintes com facilidade e este foi conquistado graças a uma excelente capacidade de gestão. Verstappen cometeu alguns excessos com Lando Norris, mas fazem parte da personalidade do piloto, que não dá um milímetro aos adversários. Talvez também por isso esteja a festejar agora o tetracampeonato. Verstappen junta-se a Alain Prost e Sebastian Vettel na restrita lista de pilotos quatro vezes campeões do mundo.

MAX VERSTAPPEN IS THE 2024 F1 WORLD CHAMPION! 🏆 A brilliant fourth title in-a-row! Incredible!!!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/kiBpPmV86H — Formula 1 (@F1) November 24, 2024

Em atualização