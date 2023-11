F1, GP de Las Vegas, George Russell: “Um pódio que foi deitado fora” | AutoSport

George Russell tinha um bom resultado em vista, mas o incidente com Max Verstappe arruinou uma excelente oportunidade. Russell teve de se contentar com o oitavo posto no GP de Las Vegas.

O #63 admitiu que tinha o pódio em vista e que sentiu que poderia lá chegar, antes do incidente com Verstappen, que lhe valeu cinco segundos de penalização e do segundo Safety Car, que complicou a vida ao piloto:

“Estava a ser tudo muito simples até ao incidente com o Max. Não o vi no ângulo morto. Não estava à espera da ultrapassagem. Eu nem sequer estava a lutar com ele porque sabíamos que o Max não era a nossa corrida. Só tínhamos de manter os pneus vivos. Foi um pódio confortável deitado fora mais uma vez. Por isso, esta época está a ser uma desilusão. Muito frustrante. A única peça danificada foi a cobertura da roda, o que provavelmente teria ajudado a evitar a granulação por ter um pouco mais de arrefecimento. Por isso, se não fosse o safety car, teríamos continuado e teríamos subido ao pódio. Não sei bem o que dizer. Estou muito frustrado com o dia de hoje.”