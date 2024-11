F1 GP de Las Vegas, George Russell: “Foi um fim de semana de sonho”

Uma vitória dominante de George Russell no GP de Las Vegas. O piloto do carro #63 esteve sempre no comando das operações e carimbou o segundo triunfo do ano 2024. Num fim de semana em que ninguém se conseguiu chegar à Mercedes, Russell aproveitou da melhor forma, nunca sendo incomodado. No final uma excelente vitória que merece ser festejada ao bom estilo de Las Vegas, como prometeu o britânico:

“Estava a planear apanhar um avião daqui a umas horas, mas não vou embarcar nesse voo! Vou desfrutar desta noite com toda a minha equipa. Foi um fim de semana de sonho. Não sei como fomos tão rápidos, mas estou a desfrutar desta viagem. Vegas é um sítio de loucos. Nem consigo descrever este lugar. Conseguir a pole, a vitória e a dobradinha com o Lewis também, não podíamos ter escolhido um sítio melhor para isto acontecer. Estava apenas à espera que algo acontecesse! As duas corridas em que estive na pole antes foram um caos.”