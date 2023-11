F1, GP de Las Vegas: George Russell foi o mais rápido no TL3 | AutoSport

Depois de ontem ter sido a Ferrari a destacar-se no TL2, George Russell assinou o melhor tempo no TL3 que antecedeu a qualificação agendada para as oito. Com o tempo de 1:34.093, Russell ficou à frente de Oscar Piastri e Logan Sargeant, que completou um invulgar top 3.

A sessão começou com os Ferrari na frente com Charles Leclerc e Carlos Sainz a assumirem as primeiras posições, até que a meio da sessão os Red Bull aproximaram-se da frente, com o Williams de Alex Albon a intrometer-se nas contas das primeiras posições. Já depois da primeira metade do treino, Max Verstappen estava perto de assinar o melhor registo, mas um erro na curva 12 deitou por terra o seu esforço.

A tendência mostrava que os pilotos conseguiam os melhores tempos nas segundas ou terceiras tentativas com os pneus macios (depois de voltas de arrefecimento), numa pista com níveis de aderência diferente do que os pilotos encontraram ontem. Russell passou para o topo da tabela quando colocou os pneus macios, mas a sessão acabou por ficar encurtada com um toque de Albon nas proteções que arrancou a roda traseira esquerda e motivou o final antecipado, quando faltavam cinco minutos para o fim e ainda não tínhamos visto o melhor de todos.

É por isso que os Ferrari, embora tenham estado na frente no começo do treino, com os médios, ficaram no fundo da tabela, sem um tempo verdadeiramente significativo com macios. A Red Bull voltou a mostrar os mesmos argumentos e a Williams provou que pode fazer uma surpresa neste traçado, pelo menos na qualificação. A McLaren mostrou alguns sinais positivos enquanto a Aston Martin manteve o nível embora seja difícil entender ao certo quem está de facto mais forte, pois a falta dos últimos cinco minutos de treino roubou-nos a imagem mais fidedigna das forças para a qualificação das 8h.