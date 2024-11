F1, GP de Las Vegas: George Russell faz a pole, Verstappen à frente de Norris

Na cidade onde as apostas são o principal passatempo, poucos apostariam o top 3 nesta qualificação para o GP de Las Vegas. George Russell conquistou a pole position para a corrida de amanhã, numa qualificação renhida, onde a Mercedes confirmou o favoritismo. Carlos Sainz agarrou o segundo lugar e Pierre Gasly espantou com um terceiro lugar final.

Foi uma qualificação marcada pelas baixas temperaturas e os desafios que isso implicava na gestão dos pneus e sobretudo, no aquecimento das borrachas. A aderência na pista era baixa, mas foi aumentando a cada volta. Os Mercedes lideraram todas as sessões, mas a suposta luta Russell vs Lewis Hamilton acabou por não acontecer, com Hamilton a ter uma péssima Q3, ficando apenas na 10.ª posição.

Os Ferrari apresentaram-se competitivos e Charles Leclerc parecia lançado para tentar a pole, mas Sainz superou o seu colega de equipa na Q3. Pierre Gasly, com uma excelente qualificação, deixou o melhor para o final com um inesperado e brilhante terceiro lugar.

Nas contas do título, Max Verstappen conseguiu o quinto lugar da grelha para amanhã, superando as dificuldades que foi sentido ao longo dos treinos, com um carro longe do ideal. Verstappen conseguiu ficar à frente de Lando Norris, que terminou esta sessão em sexto. Uma qualificação desapontante por parte da McLaren, que parecia ter andamento para chegar à pole, mas que acabou por ficar fora do top 5, com Oscar Piastri em oitavo. Entre os McLaren, Yuki Tsunoda, com uma excelente prestação nesta qualificação, tal como Nico Hülkenberg, que terminou em nono, à frente de Hamilton.

Destaque para a eliminação precoce de Sergio Pérez, eliminado logo na Q1 e para o violento acidente de Franco Colapinto na Q2, que vai obrigar os mecânicos da Williams a mais horas extras, numa fase em que as peças sobressalentes não abundam. As contas da Williams estão no vermelho e este acidente era completamente desnecessário, numa péssima sessão em que Alex Albon não foi além do 18.º posto. Destaque também para o trabalho dos mecânicos da Aston Martin, que conseguiram resolver os problemas do carro de Lance Stroll, que ainda teve oportunidade de fazer uma volta na Q1.

Q1

Depois de mais uma sessão de treinos em que as condições de aderência estiveram longe do ideal, os pilotos regressaram à pista para a qualificação. Com 14,6 °C de temperatura de pista e 12,1 °C de temperatura do ar e 26% de humidade, todos iriam enfrentar condições desafiantes.

Lance Stroll era a incógnita no arranque da sessão, depois de ter ficado parado em pista no TL3, com um problema eletrónico no seu monolugar. Os mecânicos tentavam ter tudo pronto a tempo para a Q1, com o carro #18 ainda desmontado quando a luz verde se acendeu no fim da via das boxes.

Os primeiros tempos começaram a surgir na tabela, com os homens da Sauber a entrar no segundo 36, com a maioria dos pilotos a optarem por uma volta de aquecimento, antes da volta rápida. Pierre Gasly foi o primeiro a entrar no segundo 34, com os tempos a serem feitos com pneus macios, como seria esperado. Piastri e Norris saltaram para o topo da tabela, seguidos de Hamilton e Russell. A diferença entre Piastri e Norris era de apenas 0.030, com Hamilton a ficar a 0.150 segundo do tempo de Piastri.

Depois das primeiras tentativas, o top 5 era Piastri, Norris, Hamilton, Russell e Verstappen. Os homens da Haas ainda permaneciam nas boxes, à espera de melhores condições da pista.

Charles Leclerc tratou de se destacar, colocando o seu Ferrari no primeiro lugar, entrando pela primeira vez no segundo 33. No entanto, os homens da McLaren voltaram ao topo, pela mesma ordem (Piastri e Norris). Na sua primeira volta rápida, Sainz separou os McLaren, colocando-se no primeiro lugar.

A cinco minutos do fim e com os tempos a evoluírem de forma rápida, tínhamos Russell na frente, seguido de Leclerc, Piastri, Sainz, Norris, Verstappen e Hamitlton. Na zona de eliminação estavam Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg (ambos os Haas ainda sem tempo) e Lance Stroll, com reparações ainda a serem feitas no carro #18.

Os homens da Haas concluíram as primeiras voltas rápidas a 3 minutos do fim, entrando diretamente para o top 10, ao mesmo tempo que Stroll entrava em pista para a sua volta, e Max Verstappen subia ao primeiro lugar, superando o tempo de Russell.

Nos segundos finais da sessão, os tempos rápidos sucederam-se, com Hamilton a passar brevemente pelo topo da tabela, sendo destronado imediatamente por Russell. Na frente as contas estavam feitas, com Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz e Norris na frente. Eliminados na Q1 ficavam Pérez, Alonso, Albon, Bottas e Stroll.

Q2

A Q2 começou com o ritmo do final da Q1, com os pilotos a iniciarem as voltas rápidas, depois de voltas de aquecimento. George Russell entrou no segundo 33, tal como Nico Hülkenberg e Lewis Hamilton, os homens que passaram pelo primeiro lugar nos primeiros minutos da sessão.

Lando Norris e Max Verstappen entraram também na luta pelo primeiro lugar, enquanto Hamilton regressou ao topo da tabela, seguido de Piastri, a 0.001 segundo do tempo do #44 da Mercedes. O top 10 cabia em 0,7 segundos, numa sessão muito dinâmica. Max Verstappen saltou para o primeiro lugar, tirando 0.051 segundo ao tempo de Hamilton. Russell foi o primeiro a entrar no segundo 32, seguido de Hamilton, com a Mercedes a agarrar os primeiro lugares da tabela, seguidos de Charles Leclerc.

Mercedes are currently in the box seat George is P1, Lewis P2 👏#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/2iHRed8S6S — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

A quatro minutos do fim tínhamos Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen e Piastri. Na zona de eliminação estavam Pierre Gasly, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson e Zhou Guanyu.

Nos segundos finais, Verstappen (quinto) e Norris (sexto) entraram nas boxes sem concluírem novas voltas rápidas. Na frente, Lewis Hamilton ficou com o primeiro lugar, seguido de Sainz e Russell, com Pierre Gasly e Charles Leclerc no top 5. Já a bandeira de xadrez era mostrada e Colapinto teve um acidente que danificou muito o seu carro. Péssimas notícias para a Williams que já está a fazer contas ao orçamento e à quantidade de peças sobressalentes.

No final da sessão, eram eliminados Ocon, Magnussen, Zhou, Colapinto e Lawson. Passavam à Q3 Hamilton, Sainz, Russell, Gasly, Leclerc, Piastri, Verstappen, Tsunoda, Norris e Hulkenberg.

Q3

A Q3 foi adiada para que os comissários pudessem limpar a pista e reparar as proteções que ficaram danificadas com o acidente de Franco Colapinto na Q3. As reparações foram algo demoradas, mas eventualmente a pista ficou pronta para a derradeira sessão do dia, onde a pole se iria decidir.

Quando Rui Marques de autorização para os pilotos regressarem em pista, cada carro foi entrado a um ritmo moderado, com as habituais voltas de lançamento nesta fria pista, que estava cm 14º. C de temperatura. Oscar Piastri não precisou de uma volta de aquecimento e tratou de colocar imediatamente um tempo competitivo na tabela. Lando Norris entrou no segundo 33, seguido de Piastri, com Carlos Sainz a superar o tempo do seu ex-colega de equipa pouco depois. Verstappen fez o segundo tempo e parecia estar na luta pela pole, apesar dos problemas encontrados nos Treinos Livres. Russell foi o primeiro a entrar no segundo 32 na Q3 e Lewis Hamilton cometeu um erro na sua primeira tentativa.

No final das primeiras voltas lançadas, Russell liderava, seguido de Sainz, Verstappen, Norris e Piastri, com o top 5 a caber em 0.7 segundos. Enquanto Russell (que não evitou um ligeiro contacto com as proteções) preferia esperar mais um pouco, os McLaren e os Ferrari regressaram à pista logo depois de terem trocado de pneus, faltavam ainda quatro minutos para o fim da sessão.

Piastri era o primeiro na fila e seria o primeiro a cruzar a linha de meta pela última vez hoje. Piastri subiu ao terceiro lugar, mas Lando Norris conseguiu colocar-se em segundo. A pole provisória caiu para Charles Leclerc, destronado pouco depois por Carlos Sainz, que superou o seu colega de equipa. Verstappen conseguiu apenas fazer o quarto tempo, mas a pole ficou para George Russell, confirmando o favoritismo da Mercedes. Russell foi 0.098 seg. mais rápido de Sainz, com Pierre Gasly a ficar com o terceiro tempo. Charles Leclerc e Max Verstappen completaram o top 5. Lando Norris, Yuki Tsunoda, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg e Lewis Hamilton (um ligeiro erro levou-o para fora de pista) completavam o top 10.

What a climax to qualifying we had in Vegas 🍿#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/LVV0SDi7N8 — Formula 1 (@F1) November 23, 2024

Foto: Philippe Nanchino /MPSA

Em atualização