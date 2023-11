F1, GP de Las Vegas, Fred Vasseur: “Danos no motor, monocoque e bateria” | AutoSport

Fred Vasseur, diretor da Ferrari, estava visivelmente agastado com o sucedido no TL1 do GP de Las Vegas. Uma tampa de drenagem de água soltou-se e danificou o monolugar de Carlos Sainz, levando ao cancelamento da sessão. O diretor da Scuderia revelou que o carro #55 não irá para a pista no TL2 (se este acabar por acontecer hoje) e que os danos são significativos:

“O motor, monocoque e a bateria estão danificados. Acho que é simplesmente inaceitável. Custou-nos uma fortuna. Estragámos a sessão para o Carlos. De certeza que não vamos participar no TL2. Acho que é inaceitável para a F1 hoje.”