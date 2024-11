F1 GP de Las Vegas, Fernando Alonso: “Todos os que lutaram com o Max não conseguiram intimidá-lo. Espero que possa mudar a história”

Fernando Alonso mostrou-se satisfeito com a sua prestação no Grande Prémio de Las Vegas, onde terminou em 11º lugar, falhando o top 10 por pouco, após ter subido cinco posições.

Apesar da sua frustração por não conseguir um ponto que considerava merecido, Alonso mostrou-se motivado, expressando a sua vontade de competir novamente, particularmente na próxima corrida do Qatar.

Alonso elogiou a estratégia agressiva da sua equipa, destacando a decisão de começar com pneus macios, o que proporcionou oportunidades de ultrapassagem apesar de ter um carro menos competitivo. Salientou a importância de lutar por cada ponto, demonstrando o seu espírito competitivo e dedicação aos objetivos da equipa, mesmo em circunstâncias difíceis.

“Foi a melhor sessão de todo o fim de semana, porque os treinos livres e qualificação não correram bem. Estou ansioso por entrar no carro, gostava que fosse amanhã, se possível. Vai ser no Qatar, dentro de alguns dias, e vou tentar vingar-me um pouco lá. Acho que a temperatura de hoje, a colocação de combustível no carro, a estratégia, que foi muito agressiva, com os softs… também nos deu muita pista livre. Porque começámos de trás, acabámos em 11º, com um carro que não é muito competitivo neste momento”.

Alonso também felicitou Max Verstappen por ter vencido o campeonato, elogiando a sua consistência e capacidade de maximizar os resultados mesmo sem o carro mais rápido. Refletindo sobre as suas próprias aspirações, Alonso reiterou o seu objetivo de lutar por um terceiro título mundial, especialmente com as alterações regulamentares previstas para 2026.

“Todos queremos ser campeões do mundo, apenas um o é, e felicitamos o Max pelo campeonato deste ano e esperamos poder estar nessa posição, certamente não em 2025, mas com a mudança de regulamentos em 2026, esperamos que haja uma janela de oportunidade para mais pilotos e a Aston Martin estará entre eles”.

“Felicitei-o por este ano e penso que ele tem de estar muito orgulhoso, porque não teve o melhor carro durante grande parte do campeonato e, no entanto, não teve pontos fracos. Não cometeu erros, marcou todos os pontos que podia marcar e, por vezes, mais, devido à sua condução. O melhor exemplo é o Brasil, na última prova, onde só com o seu talento ganhou a corrida, porque acho que o carro não estava lá para terminar naquela posição, por isso ele tem sido o melhor, tem sido o melhor piloto deste ano, temos de o felicitar e temos de continuar a procurar pontos fracos, que neste momento ele não parece ter. Todos os que lutaram com o Max até agora pelos campeonatos não conseguiram intimidá-lo muito, por isso espero que seja a minha vez e que eu possa mudar a história”.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA