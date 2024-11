F1 GP de Las Vegas, Fernando Alonso: “A Q1 é a nossa pole”

“Sim, foram uns meses difíceis, não fomos competitivos durante meses e vamos ser pouco competitivos no Qatar e em Abu Dhabi também, posso dizer-vos desde já. E bem, temos de nos manter positivos, continuar a testar coisas para a equipa e esperar até março do próximo ano para estarmos em melhores condições”, disse Fernando olhando para o futuro.

“Então, amanhã estaríamos de volta à posição que merecemos. Vamos ter uma corrida difícil aqui, no Qatar e em Abu Dhabi”, acrescentou um Alonso franco sobre o que os espera no final da época.

Refletindo sobre a forma da Aston Martin, Alonso reconheceu que a equipa não tem sido competitiva há várias corridas, classificando-se perto do fundo da grelha, juntamente com a Sauber. Ele expressou realismo sobre as suas limitações atuais e antecipou resultados igualmente difíceis nas restantes corridas no Qatar e em Abu Dhabi. Alonso enfatizou que o foco da equipa deve permanecer positivo, testando novas ideias e preparando-se para um início mais forte na época de 2024.

