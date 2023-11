F1, GP de Las Vegas: Excelente corrida de Esteban Ocon | AutoSport

Poucos esperariam que a Alpine conseguisse um lugar no top5. Com um carro com menos potência que a concorrência, parecia que a equipa francesa teria problemas em conquistar pontos em Las Vegas. As contas do campeonato estão feitas para a Alpine, mas qualquer equipa na F1 corre para tentar o melhor resultado possível e a Alpine começou o fim de semana com alguma apreensão.

Mas a qualificação de Pierre Gasly acabou por dar esperança, com o quarto lugar conquistado de forma surpreendente. E seria mesmo um quarto lugar que a Alpine conquistaria em Las Vegas, mas não pode Pierre Gasly, mas sim por Esteban Ocon… que largou de 16º. Recuperou oito lugares no arranque, beneficiando de erros alheios, mas conseguiu resolver metade do problema nos primeiros metros. Manteve-se no top 10, sempre atrás de Gasly, mas o segundo Safety Car acabou por beneficiar a Alpine. Na luta entre colegas de equipa, Ocon recebeu ordens para manter as posições, mas decidiu atacar Gasly e passar para quinto. Com a segunda paragem de Oscar Piastri, Ocon herdou o quarto que nunca mais largou, enquanto Gasly foi caindo na classificação, não conseguindo fazer funcionar os pneus duros. Gasly acabou fora dos pontos, num fim de prova para esquecer, enquanto Ocon que fez 20 voltas com os médios, terminou com 30 voltas nos duros, sempre com bom andamento. Excelente prestação do francês.