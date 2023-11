F1, GP de Las Vegas, Christian Horner: “Temos de nos certificar de que é seguro” | AutoSport

O primeiro treino livre do GP de Las Vegas ficou marcado por uma tampa de drenagem de água solta, que levou ao cancelamento do treino, enquanto a solução é analisada e resolvida. Christian Horner quer que a segurança seja garantida e admite que as equipas terão de ser flexíveis quanto ao resto do horário:

“Eles vão ter de verificar todas as tampas para se certificarem de que é seguro correr”, disse Horner à Sky Sports F1 após o TL1. “Estes carros atingem uma velocidade tão elevada e tão perto do chão. Só temos de nos certificar de que é seguro. Temos de ser flexíveis. É uma grande pena para os fãs que vieram ver os carros a correr, mas a segurança está em primeiro lugar. Só temos de fazer as coisas bem e esperamos que não demore muito tempo. Poderemos prolongar o tempo do TL3 ou algo do género. Acho que eles vão resolver o problema, quer dizer, vamos estar aqui toda a noite!”, concluiu.