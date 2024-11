F1 GP de Las Vegas – Charles Leclerc furioso com Carlos Sainz: “Sou o único a respeitar acordos”

Charles Leclerc expressou a sua frustração com a Ferrari durante uma mensagem de rádio cheia de impropérios após o Grande Prémio de F1 de Las Vegas.

Já na segunda metade da corrida, depois da segunda paragem nas boxes, Leclerc recebeu uma mensagem da equipa a dizer que Carlos Sainz tinha ordens para não o ultrapassar. No entanto, Sainz acabou por ignorar o pedido e passou Leclerc, o que deixou o piloto monegasco furioso.

Sainz, que deverá trocar a Ferrari pela Williams na próxima época, terminou com três segundos de vantagem. A raiva de Leclerc foi evidente durante a comunicação via rádio na volta de arrefecimento.

🆑 Yeah, I did my job, but being nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time. It's not even being nice, it's just being respectful. I know I need to shut up, but at one point it's always the same, so…oh my fucking god. pic.twitter.com/SksToinKjI

“Não estou contente [com o Carlos ter ignorado ordens de equipa], mas não vou entrar em pormenores” disse Leclerc no final da corrida. “Porquê? Porque falamos sobre estas coisas antes da corrida e eu sou sempre o único a respeitar estes acordos. A partir de agora, só vou pensar em mim. Estou a lutar com o Norris pelo segundo lugar no campeonato de pilotos, por isso não estou contente com isto. A partir de agora, só tenho de me concentrar em mim e trabalhar para o conseguir”

📻 Bryan : "Carlos has been told to not overtake. He has been told to not put you under pressure. So just take care of your tyres."

📻 Charles : "Maybe try in Spanish."

😭😭😭😭😭#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/5d3qHTnaC8

— CL16__FanpageFr 🇲🇨 (@Cl16__FanpageFr) November 24, 2024