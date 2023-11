F1, GP de Las Vegas: Charles Leclerc foi o mais rápido no TL2 | AutoSport

Chalres Leclerc foi o piloto mais rápido no Treino Livre 2 para o GP de Las Vegas, uma sessão alargada para compensar o tempo perdido no TL1. A Ferrari mostrou bom andamento e Carlos Sainz conseguiu o segundo lugar, seguido de Fernando Alonso a completar o top 3, no final de um dia atribulado para a F1.

Seis horas depois de termos visto os últimos carros em pista, após um TL1 que durou aproximadamente 10 minutos, os monolugares da F1 regressaram à pista para os 90 minutos do TL2, que foi feito à porta fechada. A organização não conseguiu garantir staff necessário para ajudar os fãs e manter as condições de segurança e, por isso, as bancadas foram fechadas. Depois de um atraso de 2 horas e meia, os carros foram para a pista, quando eram 2:30 da manhã, num dia que já ia longo para as equipas. O treino terminaria às quatro da manhã.

Lando Norris foi o primeiro a entrar em pista, seguindo-se Oscar Piastri. Os poucos, os pilotos foram iniciando os trabalhos, numa altura em que a pista estava com 15,5 °C de temperatura.

A sessão começou mal para Norris, com problemas técnicos no seu McLaren, que o obrigaram a regressar às boxes. Outros pilotos também tinham problemas em encontrar a aderência ideal com temperaturas baixas e uma pista ainda muito verde. Max Verstappen foi o primeiro a entrar no segundo 41, com pneus médios, com Sainz a baixar para o segundo 39 com pneus macios. Os tempos nesta fase diziam pouco, com Leclerc a baixar para o segundo 38 pouco depois, com Hamilton a suplantar o monegasco segundos depois, ambos com pneus macios. A FIA permitiu que as equipas usassem os pneus que não usaram no TL1 neste treino, pelo que a gestão de pneus não seria tão relevante nesta fase. Verstappen regressou ao topo da tabela, ainda no segundo 38, mas com pneus médios, o que mostrava bem a força da Red Bull nesta fase.

Lando Norris regressou à pista depois de resolvidos os problemas de software e arrefecimento que afetaram o seu carro nas primeiras voltas.

A primeira meia hora de treino esgotou-se o top 10 era este:

Verstappen, Red Bull Leclerc, Ferrari Albon, Williams Sainz, Ferrari Perez, Red Bull Hamilton, Mercedes Norris, McLaren Magnussen, Haas Sargeant, Williams Ocon, Alpine

Depois da primeira meia hora de treinos, os macios começaram a ser a opção preferência e os tempos continuaram a cair, com Carlos Sainz a entrar no segundo 36, seguido de Verstappen, Leclerc, Pérez e Albon.

Chegados a meio da sessão, os Ferrari continuavam a ser a referência, com Leclerc na liderança, seguido de Hamilton, muito perto e Sainz. Mas cinco minutos depois, Alonso tratou de tirar 0,003 segundos ao tempo de Leclerc assumindo a liderança da tabela de tempos.

Depois de Verstappen ter recuperado o primeiro de forma breve, Leclerc foi o primeiro a entrar no segundo 35, evidenciando o bom andamento da Scuderia.

Os tempos estabilizaram por alguns instantes e a vinte minutos do fim da sessão, mais de metade da grelha estava nas boxes a preparar a última saída para a pista. Este era o top10 nesta fase:

Leclerc, Ferrari Alonso, Aston Martin Sainz, Ferrari Perez, Red Bull Bottas, Alfa Romeo Verstappen, Red Bull Hulkenberg, Haas Stroll, Aston Martin Hamilton, Mercedes Albon, Williams

A sessão encaminhou-se para o fim e vimos pequenos mudanças na ordem da tabela, mas o trabalho estava concluído. Charles Leclerc terminou o dia com o melhor tempo da sessão, seguido do seu colega Carlos Sainz

A Ferrari destacou-se e mostrou ser sempre uma das mais rápidas, apesar da Red Bull ter escondido um pouco o jogo. Os tempos não foram espantosos, mas a equipa fez muitas voltas com pneus médios, talvez mais focada no ritmo de corrida, enquanto a Ferrari mostrou mais ritmo de qualificação. A Alfa Romeo, pela mão de Valtteri Bottas, pareceu também competitiva e Nico Hulkenberg, com a configuração antiga, conseguiu estar no top 10, enquanto Kevin Magnussen, com a nova configuração (por escolha pessoal) ficou fora do top10. A Alpine e a McLaren tiveram um a sessão menos conseguida longe dos primeiros lugares, enquanto a Aston Martin mostrou argumentos de peso.

As equipas, sendo agora quatro da manhã em Las Vegas, vão fazer o debrief, desmontar o carro e preparar tudo para amanhã… ou melhor, daqui por umas horas. Um horário demasiado ambicioso, numa altura em que as equipas e os pilotos estão cansados.