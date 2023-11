F1, GP de Las Vegas, Charles Leclerc: “A minha melhor volta foi na Q2” | AutoSport

Charles Leclerc foi o homem mais rápido na qualificação para o GP de Las Vegas, em mais uma excelente prestação do piloto da Ferrari. Leclerc foi sempre o mais rápido e apenas Carlos Sainz e Max Verstappen mostraram que podia ser uma ameaça para o monegasco. No entanto, nunca mostraram andamento para igualar o #16 da Scuderia que conquistou a sua quinta pole este ano. Leclerc estava satisfeito com o resultado, mas não com as suas voltas na Q3:

“Obviamente que estou feliz por conseguir este resultado em Las Vegas. É um evento incrível e começar da pole amanhã é ótimo. Estou um pouco desapontado com as minhas voltas na Q3. Não fiz um bom trabalho, mas foi o suficiente para conseguir o melhor tempo. Creio que a minha melhor volta foi na Q2, com a evolução de pista. Deveria ter melhorado na Q3, mas não consegui. Mas começamos da pole, por isso, não me posso queixar. Agora temos de nos focar na corrida que é onde nos falta performance. Estou a adorar estar aqui, já tinha estado cá antes e foi para me divertir, muito diferente do que estou a fazer neste fim de semana e espero que possamos fazer um bom trabalho amanhã, vencer, para podermos fazer a festa. Mas é fantástico estar aqui e ver tanta gente para ver a F1, um desporto que amo, ver o trabalho que foi feito é espantoso e espero que no final seja um sucesso”.