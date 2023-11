F1, GP de Las Vegas, Carlos Sainz: “Dominamos a qualificação” | AutoSport

Carlos Sainz não sorriu no final da qualificação para o GP de Las Vegas. O piloto da Ferrari conseguiu o segundo lugar e ficou a 0,044 seg. do tempo de Charles Leclerc. No entanto, a penalização de dez lugares vai atirar o espanhol para o 11º lugar, o que se torna frustrante para um piloto que mostrou potencial para lutar pela vitória este fim de semana. Sainz reconheceu que ainda está desapontado com o que aconteceu ontem, mas vai tentar chegar aos primeiros lugares:

“Foi um trabalho fantástico da equipa. Dominamos a qualificação depois de uma sexta-feira muito complicada com a montagem do novo chassis. Conseguirmos os dois primeiros lugares da qualificação, o que é incrível. É uma pena não ter conseguido a pole, pois assim largaria de 11º. Terei de largar de 12º, mas acho que fizemos o máximo que podíamos hoje. Estou ainda desapontado com o que aconteceu ontem e ainda muito mal disposto. Amanhã vai depender do arranque, do desgaste dos pneus. Parece que temos bom ritmo este fim de semana e adoraria lutar pela vitória com o Charles e o Max, mas terei de fazer uma corrida de recuperação e chegar aos primeiros lugares será complicado”.