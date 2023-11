F1, GP de Las Vegas, Carlos Sainz: “Até o meu banco ficou danificado” | AutoSport

Un inizio non all'altezza di quella che dovrebbe essere la #F1 Un tombino non correttamente fissato ha provocato importanti danni sia sulla 55 di #Sainz che dovrà cambiare telaio, sia sulla vettura di Ocon #LasVegasGp 📸 @hasanbratic pic.twitter.com/Z9BylcArTX

“Parece que estamos a conseguir colocar os pneus na temperatura certa e a ser competitivos. Por isso, estava entusiasmado e otimista. Infelizmente, quando a sessão terminou, a equipa comunicou que eu ia receber uma penalização de 10 lugares por algo que eu não tenho culpa e que a equipa não tem culpa. Isto mudou completamente a minha mentalidade e a minha opinião sobre o fim de semana e sobre a forma como o fim de semana vai decorrer daqui para a frente. É óbvio que podem ver como estou desiludido e incrédulo com a situação. Não me vão ver feliz este fim de semana”.

“O que aconteceu hoje é um exemplo muito claro de como este desporto pode ser melhorado de muitas formas. Neste caso poderia ter sido aplicada a force majeure para que eu não sofresse uma penalização, mas as pessoas encontram sempre formas de tornar a situação pior. Neste caso, é a minha vez de pagar o preço. Tive uma grande pancada nas costas e no pescoço no incidente que todos viram. Infelizmente, o chassis, a unidade motriz, a bateria e até o meu banco ficaram danificados após o incidente. Um esforço enorme dos mecânicos que montaram um carro completamente novo para o FP2 e que me permitiu completar a sessão, o que foi, na minha opinião, um esforço heroico. Conseguimos recuperar o tempo e concentrarmo-nos no dia de amanhã.”

Carlos Sainz tem o fim de semana estragado. O GP de Las Vegas começou da pior forma e não se vislumbra foram de melhorar. Com a tampa solta na pista que acabou por causar danos irreparáveis no seu monolugar, a Ferrari teve de recorrer a outro chassis e a novas peças. Foi necessária uma bateria nova, que passava a ser a terceira usada este ano, quando os regulamentos apenas permitem duas. A Ferrari tentou evitar a penalização, mas os comissários, de mãos atadas pelo regulamento, nada puderam fazer. Assim, Sainz vai tem à sua espera uma penalização de dez lugares, num fim de semana em qua a Ferrari parece competitiva.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI