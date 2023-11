F1, GP de Las Vegas: As imagens do incidente do TL1 | AutoSport

Vão surgindo mais imagens do que aconteceu a Carlos Sainz nos primeiros minutos do TL1, quando uma tampa de drenagem se soltou e danificou o seu monolugar. A sessão foi cancelada e o TL2 foi adiado enquanto a FIA e os organizadores verificam se todas as condições de segurança estão reunidas:

Yet another POV of the incident:pic.twitter.com/yiDcT8GTPg — MultiViewer (@f1multiviewer) November 17, 2023

Zhou's on-board shows a huge spark cloud and the actual hole as well, pretty crazy from this POV.



📸: @F1 via f1mediafan#F1 #LasVegasGPpic.twitter.com/yz9rFXZJEy — MultiViewer (@f1multiviewer) November 17, 2023

Alonso conseguiu desviar-se a tempo.