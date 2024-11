F1 GP de Las Vegas, Andrea Stella: “Estamos na Era Verstappen”

O diretor da equipa McLaren, Andrea Stella, saudou o quarto título consecutivo de Max Verstappen na F1 como uma adição crucial ao seu legado. Verstappen garantiu o campeonato de 2024 no Grande Prémio de Las Vegas, derrotando Lando Norris, da McLaren, a duas corridas do fim.

Enquanto os títulos anteriores de Verstappen, especialmente as temporadas dominantes de 2022 e 2023, enfrentaram críticas por dependerem do carro superior da Red Bull, Stella enfatizou que 2024 mostrou a proeza de condução de Verstappen. Nesta temporada, Verstappen muitas vezes não tinha o carro mais rápido, com McLaren, Ferrari e Mercedes vencendo várias corridas. Apesar de uma seca de vitórias em 10 corridas a meio da época, Verstappen aumentou a sua liderança em termos de pontos, destacando a sua resiliência e consistência.

Stella descreveu Verstappen como um dos grandes nomes da F1 de todos os tempos, observando que sua capacidade de obter resultados em condições menos favoráveis confirma esta era como a “era de Max Verstappen”.

“Deixem-me expressar os meus parabéns a Max Verstappen”, disse o diretor de 53 anos. “Quatro campeonatos mundiais seguidos, e acho que este título confirma que Max é um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1. E é quase um título importante para ele, porque possivelmente no passado, como no ano passado, as pessoas podem ter pensado que é fácil ganhar corridas quando se tem o melhor carro, mas nunca é fácil ganhar de forma tão consistente. Há sempre tantas razões pelas quais as coisas podem correr mal. No ano passado, o piloto e a equipa estavam a trabalhar a um nível muito elevado. Mas este ano, quando muitas vezes ele não tinha o melhor carro, o que ele conseguiu extrair dos fins-de-semana em que não tinha o melhor material confirma que estamos na era de Max Verstappen nos últimos anos – e ele merece o que está a conseguir.”