F1 GP de Las Vegas: Ambiente tenso na Ferrari – Leclerc furioso, Sainz descontente com a equipa

Num fim de semana que a equipa deu um passo importante na luta pelo título de construtores, o ambiente na Ferrari piorou drasticamente. O ambiente entre Carlos Sainz e Charles Leclerc deverá estar tenso, com ambos os pilotos descontentes com os acontecimentos do GP de Las Vegas.

Já na segunda metade da corrida, depois da segunda paragem nas boxes, Leclerc recebeu uma mensagem da equipa a dizer que Carlos Sainz tinha ordens para não o ultrapassar. No entanto, Sainz acabou por ignorar o pedido e passou Leclerc, o que deixou o piloto monegasco furioso.

🆑 Yeah, I did my job, but being nice fucks me over all the fucking time, all the fucking time. It's not even being nice, it's just being respectful. I know I need to shut up, but at one point it's always the same, so…oh my fucking god.pic.twitter.com/SksToinKjI — 에클레어 (@sharr__leclerc) November 24, 2024

Já na conferência de imprensa, Sainz falou em corrida mal executada por parte da Ferrari.

” Simplesmente não tivemos uma boa execução em geral. Não fizemos uma corrida muito boa. Acho que ficámos em pista uma volta a mais com os médios e duas voltas a mais com os duros. E na altura em que ia para as boxes, tivemos uma confusão de comunicação via rádio na entrada das boxes, o que provavelmente me fez perder aquela volta em que os pneus tinham muita granulação e tive de deixar passar o Charles, mais os dois ou três segundos que perdi na entrada das boxes. Isso significa muito tempo de corrida, o que talvez significasse que poderíamos ter acabado a lutar com o Lewis.

Mas sim, isto mostra que, neste desporto, é preciso fazer as coisas na perfeição semana após semana. Temos estado a fazer as coisas muito bem na estratégia e na gestão da corrida durante todo o ano. Mas hoje não era o nosso dia. Não fizemos as coisas bem e vamos ter de aprender com isso e garantir que voltamos mais fortes no Qatar”.

Confrontado com o desagrado de Leclerc, Sainz deu o seu ponto de vista:

“Sim, acho que ele tinha os médios com muito ‘graining’ e eu consegui passar para a frente antes da paragem nas boxes com os médios. Depois, os meus pneus duros granularam também e ele vinha rapidamente atrás de mim e eu estava a antecipar o que ia ser um problema, porque o Lewis estava logo atrás do Charles na altura, e eu tinha quase a certeza que a equipa me ia pedir para deixar passar o Charles porque ele estava mais rápido na altura.

Como estava com ´graining´, pedi à equipa duas ou três vezes para me deixar entrar nas boxes, para eu sair da frente e colocar um novo conjunto de duros, garantindo que não perdia muito tempo de corrida por ter de deixar passar o Charles e depois ter de lutar com o Lewis ao mesmo tempo. Por alguma razão, não entramos nas boxes e acabei por ter de deixar o Charles passar uma volta mais tarde do que estava planeado e perder muito tempo de corrida. E na altura em que eu ia para a boxe, nem sequer chegámos a entrar.

Por isso, acho que ele não está contente, mas eu também não estou contente com a forma como as coisas foram conduzidas na altura. E sim, acho que hoje ninguém está contente na equipa porque todos esperávamos um pouco mais. Estou no pódio, por isso, pelo menos, consegui isso para a equipa. Mas, ao mesmo tempo, acho que não podíamos ter terminado muito melhor do que P3 e P4 hoje”.