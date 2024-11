F1 GP de Las Vegas: Acidentes no México e Brasil custaram mais de 3 milhões de dólares à Williams

A Williams enfrentou custos de reparação significativos de 3 a 10 milhões de dólares, segundo o diretor de equipa James Vowles, após cinco acidentes graves no México e no Brasil, incluindo um acidente no Brasil que impediu Alex Albon de iniciar a corrida.

Os danos incluíram cinco asas dianteiras, cinco fundos, cinco asas traseiras, três caixas de velocidades, dois motores e dois chassis, o que representou uma pressão sem precedentes sobre os recursos.

A equipa trabalhou intensamente durante as duas semanas que antecederam o Grande Prémio de Las Vegas para recuperar peças e fabricar peças de substituição, conseguindo colocar em pista dois carros com as especificações mais recentes e com peças sobressalentes limitadas. James Vowles, elogiou a resiliência e o esforço da equipa para recuperar dos contratempos.

O limite orçamental de 135 milhões de dólares da F1 complica estas situações, uma vez que os custos dos acidentes podem diminuir os orçamentos de desenvolvimento. A Williams deu prioridade ao equilíbrio entre as necessidades atuais e o desenvolvimento para 2025, deixando a equipa vulnerável se ocorrerem mais acidentes significativos nas últimas três corridas.

“Estamos na casa dos milhões – menos de 10, mas mais de três”, disse Vowles. “São números grandes quando se calcula onde estamos neste momento. Os danos que tivemos no México e no Brasil, eu nunca tinha vivido nada assim em 25 anos de trabalho no desporto – ter cinco acidentes graves [em duas corridas]. É difícil atribuir a culpa ou não, é apenas automobilismo, mas cinco…

Foram destruídas cinco asas dianteiras, cinco fundos, cinco asas traseiras, três caixas de velocidades, dois motores, dois chassis. Uma quantidade que não dá para acreditar. Dar a volta a isso e ter aqui em Las Vegas dois carros completamente atualizados com as especificações corretas – embora não com uma grande quantidade de peças sobresselentes – não é um esforço enorme, um esforço gigantesco de toda a equipa em conjunto.

Estou orgulhoso porque, neste momento em que estamos realmente em baixo, de joelhos e com um pontapé no estômago, a equipa levantou-se mais forte do que antes e quis vir aqui provar ao mundo que ainda estamos aqui e lutar por tudo o que podemos lutar até ao fim do campeonato. Foi um momento de orgulho liderar a equipa nesse momento.

Não tenho exatamente o que gostaria, porque gostaria de ter muito mais peças sobressalentes do que as que tenho”, acrescentou. “Mas temos peças suficientes para os dois carros que aqui estão e também há uma seleção de peças sobressalentes. Estamos numa altura em que, nas últimas três corridas do ano, se eu produzir, por exemplo, cinco asas dianteiras, estou a comprometer 2025, pelo que temos de equilibrar as duas coisas. Se tivermos acidentes como no Brasil, vamos estar em grandes apuros, mas esperemos que seja um caso isolado.”