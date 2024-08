F1 GP de Itália, Zak Brown: “Lando e o Oscar tiveram um desempenho fantástico”

“Quanto às ordens de equipa, essa é uma discussão que teremos com Andrea [Stella]. Temos um Campeonato de Pilotos, um Campeonato de Construtores e vamos ver como as coisas se desenrolam e manter toda a gente alerta. O Oscar tem sido muito claro: está feliz por apoiar a equipa. Tal como o Lando, feliz por apoiar a equipa. Teremos uma conversa à porta fechada e partilharemos esse assunto quando nos decidirmos. É um luxo que podemos ter”.

Zak Brown estava radiante com esta dobradinha da McLaren na qualificação para o GP de Itália. O CEO da equipa, que começa a ver os frutos do seu trabalho, tem agora novas dores de cabeça. Colocar ordens de equipa em cima da mesa, ou não?

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI