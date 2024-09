F1, GP de Itália: Uma ou duas paragens? Eis a questão

O Grande Prémio de Monza deste ano apresenta um desafio diferente, motivado pela renovação completa da pista, com novos corretores, causando problemas significativos de granulação dos pneus. O novo asfalto torna a gestão dos pneus crucial, particularmente para a estratégia tradicionalmente simples de uma paragem.

A Pirelli antevê uma estratégia com o arranque com pneus médios passando para os duros, com uma janela de paragem nas boxes ideal entre as voltas 19 e 25, mas espera-se que a granulação complique este plano. A granulação afeta tanto os pneus dianteiros como os traseiros, especialmente nas curvas e chicanes de alta velocidade de Monza, tornando a afinação do carro complicada. As equipas têm de gerir cuidadosamente os pneus, especialmente no início dos stints, tornando o undercut, tipicamente eficaz, numa jogada arriscada.

Em Monza, todos os pilotos, exceto Yuki Tsunoda, pouparam ambos os jogos de pneus duros para a corrida, refletindo a incerteza quanto à estratégia ideal na pista recentemente reasfaltada. Embora uma corrida de uma só paragem continue a ser a estratégia preferida devido ao tempo perdido em paragens adicionais, as equipas estão a proteger as suas apostas mantendo dois jogos de pneus duros disponíveis. Isto sugere que podem estar a considerar uma corrida de duas paragens se a degradação dos pneus for maior do que o esperado.

A estratégia mais provável de duas paragens seria médios>duros>duros, com janelas de paragem nas boxes entre as voltas 11-16 e 30-36. Em alternativa, é possível uma estratégia macios>duros>duros, capitalizando a vantagem de desempenho inicial do pneu macio.

Uma estratégia alternativa em Monza poderia envolver a inversão da abordagem típica de uma paragem, começando com pneus duros e mudando para médios mais tarde na corrida, uma tática utilizada com sucesso por Bottas no ano passado. Esta estratégia duros>médios é apelativa para aqueles que procuram experimentar algo diferente, especialmente se ocorrer um Safety Car a meio da corrida, como aconteceu em três das últimas cinco corridas em Monza. Se a corrida não for interrompida, a janela de boxes ideal para esta estratégia seria entre as voltas 27 e 33.