F1, GP de Itália: Trabalhadores da Alpine querem falar com Luca de Meo

Os trabalhadores da Renault da fábrica de motores de Viry-Châtillon estão a protestar contra a decisão do CEO Luca De Meo de terminar o programa de motores de F1.

Liderado por Clément Gamberoni, um grupo de mais de 100 trabalhadores deslocou-se ao Grande Prémio de Itália para exigir conversações diretas com De Meo. Eles argumentam que o programa de F1 é vital para o valor da fábrica e acreditam que continuar a desenvolver o seu motor para a temporada de 2026 é crucial para a competitividade.

Apesar das conversações com o antigo diretor da equipa Alpine, Bruno Famin, não se sentem ouvidos pela gestão de topo e procuram convencer De Meo a reconsiderar a sua decisão.

“Se queremos que Viry viva, temos de fazer F1 em Viry”, afirmou Gamberoni. “Viry tem um valor real por causa da F1. A F1 é a espinha dorsal de Viry-Chatillon. Podemos trabalhar em tudo. Não somos contra nada. Estamos com a nossa gestão de topo, se eles quiserem ter novos projetos para nós, estamos de acordo com esses novos projetos, mas acreditamos que a F1 precisa de estar lá”.

“Estamos a preparar estas ações porque temos a sensação de que não somos suficientemente ouvidos enquanto funcionários da Alpine e da Viry, e não somos suficientemente ouvidos pela gestão normal do pessoal. Pensamos que o projeto do motor para 2026 é um bom projeto porque temos dados. Temos o motor a funcionar no dinamómetro. Pensamos que, realmente, em 2026, as estrelas estão alinhadas para que sejamos um ator importante em termos de motores com a nossa equipa em Enstone no chassis.”

“Podemos discutir isto com ele [Famin], mas com os verdadeiros interessados, aqueles que estão a tomar a decisão, Luca De Meo, o nosso patrão, não há discussão”, disse Gamberoni. “Esse é um dos nossos pedidos. O nosso [principal] pedido é ter o motor de F1 de 2026 da Viry a correr nos Alpes em 2026 – esse é o objetivo final para nós. Queremos apresentar argumentos a Luca, para que ele veja as coisas de forma diferente. Estamos a trabalhar há um ano e meio, talvez dois anos, no motor para fazer a melhor integração possível, porque a potência não é a única coisa, mas também a integração. Queremos apresentar novos argumentos à nossa direção. Não queremos estar contra eles. Queremos estar com eles para encontrar soluções”.