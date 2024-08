F1, GP de Itália: Toto Wolff mantém porta aberta para Max Verstappen

No meio da excitação da confirmação de Kimi Antonelli como companheiro de equipa de George Russell para 2025, a Mercedes não especificou a duração do seu contrato. Com o contrato de George Russell a expirar no final de 2025, surgiram especulações sobre os planos da Mercedes.

Toto Wolff admitiu ter tido discussões com Max Verstappen e os seus agentes durante as férias de verão, especialmente à luz dos rumores do mal-estar de Verstappen na Red Bull. Embora Wolff tenha considerado Verstappen como uma opção, enfatizou o seu compromisso com a formação Russell-Antonelli para 2025.

“Obviamente, estávamos a discutir com outras opções e a ideia de tentar o Max não podia ser completamente descartada, tendo em conta o que aconteceu na Red Bull”, disse Wolff . “Estamos a dar tudo da equipa para que esta dupla seja um sucesso, e é por isso que toda a nossa atenção na equipa está centrada no George e no Kimi. E é aí que eu também estou. Não há discussão, não há dúvidas sobre o que vamos fazer em 2026, porque agora o que importa é 2024 e 2025.

“E se houver interesse por outros pilotos, eles vão sabê-lo”, disse Wolff sobre Russell e Antonelli. ” Vão sabê-lo antes de mim, vão sabê-lo ao mesmo tempo, quando tivermos essas discussões, eu sempre fui aberto sobre isso”.

Embora Verstappen esteja sob contrato com a Red Bull até 2028, as cláusulas de desempenho podem permitir uma libertação antecipada, uma situação que pode ser monitorizada de perto pela Mercedes, McLaren e Ferrari, que procuram desafiar a Red Bull.