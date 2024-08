F1 GP de Itália, Toto Wolff: “Entusiasmados com George Russell e Kimi Antonelli”

A Mercedes anunciou oficialmente que Andrea Kimi Antonelli irá substituir Lewis Hamilton e competir ao lado de George Russell na época de 2025. O Diretor da Equipa, Toto Wolff, mostrou-se entusiasmado com o novo alinhamento de pilotos, descrevendo-o como uma mistura perfeita de experiência, talento, juventude e velocidade bruta.

Wolff elogiou o talento e a velocidade consistentes de Antonelli, destacando o seu desempenho impressionante nos testes de F1 deste ano. Salientou a força do programa júnior da Mercedes e assegurou o seu total apoio a Antonelli durante a sua transição para a Fórmula 1.

“O nosso novo alinhamento é perfeito para abrir o próximo capítulo da nossa história”, disse Wolff no comunicado de imprensa da Mercedes. “É também um testemunho da força do nosso programa de juniores e da nossa crença no nosso talento. O nosso alinhamento de 2025 pilotos combina experiência, talento, juventude e velocidade bruta. Estamos entusiasmados com o que George [Russell] e Kimi trazem para a equipa, tanto como pilotos individuais, mas também como uma parceria.”

“Kimi tem mostrado consistentemente o talento e a velocidade necessários para competir no topo do nosso desporto”, continuou Wolff. “Sabemos que será mais um grande passo em frente, mas ele impressionou-nos nos seus testes de F1 este ano e vamos apoiá-lo em cada passo do processo de aprendizagem.”

Já há algum tempo que não víamos Toto Wolff tão entusiasmado. Este novo “projeto” chamado Andrea Kimi Antonelli poderá ser o novo foco da Mercedes. É uma decisão que faz sentido. Antonelli é de facto um talento raro que deve ser aproveitado. Mas para o lançar na F1 a equipa tem de estar preparada para erros como o que vimos no seu primeiro TL1 com a Mercedes. Mas Wolff parece estar preparado para isso e encara este novo capítulo como um ânimo renovado. Será que Antonelli pode ser o “Verstappen da Mercedes”, em que todo o investimento e paciência deram (muitos) frutos e continua a dar?